'असंभव है सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक', CM नीतीश के ऐलान पर IMA के पूर्व अध्यक्ष ने जताया ऐतराज

क्यों संभव नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक?: इस सवाल पर डॉ. अजय कुमार कहते हैं, 'प्रैक्टिशनर एवं नॉन प्रैक्टिशनर के अलाउंस को लेकर सरकार के अंदर कंफ्यूजन था. पटना के आईजीआईएमएस में प्रेक्टिस बंद किया गया. वहां पर डॉक्टर को एनपीए दिया जाता है. यही कारण है कि इस कानून को शिथिल कर दिया गया. कानून है लेकिन यह कानून बेहोश अवस्था में है. आईजीआईएमएस की गवर्निंग बॉडी में मैं भी 8 साल तक सदस्य था.'

अभी भी है कानून: डॉ. अजय कुमार बताते हैं कि सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो साल 2000 में कानून बनाया था, वह अभी भी लागू है. उन्होंने सरकार से सवालिया लहजे में पूछा कि जब 2000 में कानून बनाया गया तो फिर सरकार ने पिछले 25 वर्षों में इसे क्यों नहीं लागू किया? सरकार की गंभीरता इसी बात को लेकर दिखती है.

वे बताते हैं कि 70 के दशक में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और लहटन चौधरी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा था. उस वक्त भी इसी तरीके का निर्णय लिया गया था. उस समय पटना के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों में एसएन आर्य की गिनती होती है थी. सरकार के उस निर्णय के बाद उन्होंने तत्काल नौकरी से इस्तीफा दे. बाद में जब स्वास्थ्य विभाग पर दवाब बनाया गया तो सरकार ने वह निर्णय वापस ले लिया.

डॉक्टरों ने सीएम के ऐलान पर उठाए सवाल: सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की तैयारी के सवाल पर डॉक्टर ही सवाल उठाने लगे हैं. पटना के वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार का कहना है कि यह असंभव है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना संभव नहीं है. इस तरीके का निर्णय बिहार में पहले भी सरकार के द्वारा ली जाती रही है.

"स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा. निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लगाई जाएगी."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम ने क्या बोला था?: डॉक्टर क्यों सीएम के ऐलान का विरोध कर रहे हैं और क्यों ये संभव नहीं है, इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? असल में 16 जनवरी को बेतिया में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025-30 के लिए सात निश्चय-3 का गठन किया गया है. इसके तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर की जाएगी. जिसमें जिला और प्रखंडों में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाने के साथ-साथ निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक शामिल है.

पटना: पिछले दिनों 'समृद्धि यात्रा' के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी. अब इसको लेकर डॉक्टरों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि ये संभव नहीं है. वहीं, विपक्ष ने इसको लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं. हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये फैसला मरीजों के हक में लिया गया है.

आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय कुमार (ETV Bharat)

कई बार हुई कोशिश लेकिन रास्ता नहीं निकला: डॉ. अजय कुमार बताते हैं कि आईजीआईएमएस को लेकर कई स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उनकी बात हुई. डॉ. शकील अहमद, शकुनी चौधरी, चंद्र मोहन राय और नंदकिशोर यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तभी भी उनके साथ डॉक्टरों की बात होती थी.उस समय मैं भी उस बोर्ड का सदस्य था. हर बार यह निर्णय लिया जाता था कि आईजीएमएस में प्रैक्टिस बंद कर दिया जाए लेकिन आज तक नहीं हो पाया.

फिर क्यों बार-बार होती है चर्चा?: आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सीएम के इस ऐलान पर मजाकिया लहजे में कहते हैं कि सरकार को निजी प्रैक्टिस बंद करने को लेकर समय-समय पर हिचकी आती है. लोगों के बीच लोकप्रियता को लेकर इस तरीके की बात की जाती है. वर्तमान में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सिर्फ भवन को लेकर हुई है. हर जगह अस्पताल के भवन बनाए जा रहे हैं. यदि कोई बिल्डिंग 100 करोड़ की बन रही है तो उसमें 25 से 30 करोड़ का बंदरबांट होता है. अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अभाव है. यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में जाने के बदले मरीज निजी अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं.

सरकार को क्या करना चाहिए?: डॉ. अजय कुमार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में तभी सुधार हो सकता है, जब मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायकों और मंत्रियों का इलाज सरकारी अस्पताल में होने लगे. जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए यह नियम बनाया जाए कि वे लोग अपना अस्पताल निजी अस्पताल में ना करवाकर सरकारी अस्पताल में करवाएं. अगर ऐसा कर पाएंगे, तभी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो सकती है.

"ये असंभव है. ये संभव हो ही नहीं सकता. कारण बहुत साफ है, इन्होंने कोशिश की. 2000 में भी कानून लाया गया प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने का डॉक्टरों का. वो कानून है, उसको हटाया नहीं गया. वो कानून अभी तक है, उस कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? बीच-बीच में ये लोग (सरकार) अनाउंस करते हैं, इन लोगों को हिचकी आता है पॉपुलैरिटी के लिए."- डॉ. अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष, आईएमए

विपक्ष का सरकार पर हमला: वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई थी लेकिन वह लागू नहीं हो पाया. सरकारी डॉक्टर नौकरी के साथ-साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते रहे. स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. सिर्फ निजी प्रैक्टिस पर रोक लगने से स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो सकती.

"इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया था लेकिन कुछ दिन बाद पुन: उसी तरह की व्यवस्था चालू हो गई. आखिर कारण क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस रोक देने भर से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकता. गंभीर प्रयास की जरूरत है. "- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

सत्ता पक्ष ने फैसले को सराहा: हालांकि इस फैसले पर जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है. इसी सोच के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है. सरकार का यह फैसला किसी चिकित्सक के विरुद्ध नहीं. ग्रामीण इलाकों के मरीजों को उनके इलाके में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये पहल की जा रही है. विपक्ष को राजनीति करने से बाज आना चाहिए.

"यह जनहित में लिया गया फैसला है. यह निर्णय कोई हमारे चिकित्सकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि मरीजों के हक में है. इससे गरीब और दूर-दराज के मरीजों को ससमय इलाज मिल पाएगा लेकिन विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है. विपक्ष को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके समय में डॉक्टरों को गुंडों के खौफ के कारण राज्य छोड़कर पलायन करना पड़ता था."- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: बिहार में अस्पतालों का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है. आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आती रहती है. शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बेहद खराब है. कहीं समय पर डॉक्टर नहीं आते तो कहीं दवाई उपलब्ध नहीं है. दरभंगा में वासुदेवपुर का अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को लेकर वहां के स्थानीय ज्ञान मोहन यादव का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए, वैसी नहीं है. डॉक्टर कभी-कभी आते हैं. नर्स भी पोस्टेड हैं लेकिन कौन-कौन है, इसकी जानकारी नहीं है.

दरभंगा में सरकारी अस्पताल का हाल (ETV Bharat)

"डॉक्टर कभी बैठते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं. यहां कोई भी बीमारी हो दवा एक ही तरह की दी जाती है. कई बार देखे हैं कि अलग-अलग तरह के मरीज यहां पर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आते हैं तो सबों को एक ही दवा दे दी जाती है."- ज्ञानमोहन यादव, स्थानीय

