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1912 में बना बिहार लेकिन 2010 में पहली बार मना 'बिहार दिवस', CM नीतीश को जाता है श्रेय

पटना: 22 मार्च बिहार के लोगों के लिए इसलिए खास है, क्योंकि इसी दिन बंगाल से अलग होकर बिहार का निर्माण किया गया था. 1912 में बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार और ओड़ीसा अलग हुआ था. आज बिहार अपने स्थापना का 114वां वर्ष मना रहा है. बिहार की स्थापना भले ही 114 वर्ष पहले हो गई थी लेकिन बिहार स्थापना दिवस मनाने की आधिकारिक रूप से शुरुआत नीतीश कुमार ने 2010 में की.

साल 2010 से हर साल भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन राजधानी पटना के साथ-साथ बिहार के अलग-अलग हिस्सों और देश-विदेशों में भी होता है. विशेषज्ञ भी कहते हैं कि बिहार ने देश के इतिहास में अपना अहम योगदान दिया है. भले ही आज हम पिछड़े हैं लेकिन बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण है. गणतंत्र, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बिहार ने योगदान ना दिया हो. यहां तक कि जब देश में आपातकाल लगा तो बिहार नहीं फिर से डेमोक्रेसी वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई.

भारतवर्ष के इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान: पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नवल किशोर चौधरी का कहना है आर्यावर्त या भारतवर्ष का इतिहास में बिहार के इतिहास के बिना अधूरा है. प्राचीन काल में चले जाइए वैशाली गणराज्य था जो इतिहास की दृष्टि से दुनिया का पहला गणतंत्र है. बिहार डेमोक्रेसी का पालना रहा है. बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है. नालंदा विश्वविद्यालय जिसे फिर से पुनरुद्धार कर स्थापित किया गया है विश्व का प्राचीनतम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया के कई देशों के छात्र पढ़ने आते थे.

मगध साम्राज्य जिसके डर से सिकंदर की सेना भी लौट गई थी तो बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है. इसके अलावे विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट बिहार की भूमि पर ही हुए थे जिन्होंने शून्य दिया था. मॉडर्न डेवलपमेंट का जो कांसेप्ट है, वह भी बिहार में मिलेगा शेरशाह सूरी के समय ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो आज भी है, ट्रैफिक और मॉडर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण है.

इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बिहार का योगदान रहा है. आगे चलकर बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत इसका शोषण हुआ ब्रिटिश राज में पेरीफेरी का काम रहा. हालांकि जब अलग प्रांत बना तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया गया. आज बिहार सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है, जबकि एक समय बिहार बीमारू राज्य था.

बिहार का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की राजनीति बिहार के बिना अधूरी है. जब देश में आपातकाल लगा और डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया, तब बिहार की भूमि से ही जेपी ने छात्र आंदोलन किया था. जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए. फिर से डेमोक्रेसी बहाल हुई.

"यह सही है कि ऐतिहासिक कारणों से बिहार पिछड़ गया लेकिन बिहार का इतिहास गरिमा पूर्ण है बिहार दिवस उस वैभवशाली बिहार को याद करने का दिन है."- प्रो. नवल किशोर चौधरी, पूर्व प्राचार्य, पटना कॉलेज

एएन सिन्हा शोध संस्थान के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था लेकिन जिस पैमाने पर बिहार दिवस का आयोजन होना चाहिए नहीं हुआ. वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च 2010 में इसका विस्तार दिया और मुकम्मल तौर पर बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की. सरकारी कार्यक्रम होने लगा. पटना और बिहार के सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

"नीतीश कुमार ने बिहार दिवस इसलिए मनाने की शुरुआत की क्योंकि बिहार का जो विरासत और वैभव रहा है, उसे याद कर बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस कर सकें और फिर से उसे हासिल करने के लिए बिहारवासी आगे बढ़ सकें."- डॉ. विद्यार्थी विकास, व्याख्याता, एएन सिन्हा शोध संस्थान

आखिर कैसे बना बिहार?: जिस पाटलिपुत्र की धरती से कभी बड़े भूभाग पर शासन होता था लेकिन उस बिहार को अपनी हर जरूरत के लिए बंगाल प्रेसीडेंसी पर निर्भर रहना पड़ता था. बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा होने के बावजूद जो बजट बनता था, वह कोलकाता (तब कलकत्ता) और बंगाल के अन्य क्षेत्रों पर ही खर्च की जाती थी. सरकार के प्रशासनिक पदों और अधिकांश नौकरियों में बंगालियों का कब्जा था. कोलकाता से ही सारे प्रशासनिक कामकाज संचालित होते थे. बिहार के लोगों को कोलकाता जाना पड़ता था.

इन्हीं सब के कारण ही बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ी रहती थी और इसी के खिलाफ आवाज भी उठने लगी. बिहार अलग राज्य बने इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बड़ी भूमिका मानी जाती है. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार टाइम्स नाम से 1894 में पत्रिका भी निकाली, जिसमें तथ्यों के साथ यह बताया कि बिहार को क्यों अलग होना चाहिए. डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ने नारा भी दिया, 'बिहार बिहारी के लिए'. 1908 में पहली बार बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहले अधिवेशन में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया.

बिहार की जरूरत और लोगों की बढ़ती मांग के कारण ब्रिटिश सरकार को अलग प्रांत बनाने की मांग पर झुकना पड़ा. 1911 में कोलकाता से ब्रिटिश राज की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था और 1911 में ही जॉर्ज पंचम 2 बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग मान ली थी. 22 मार्च 1911 को बिहार (जिसमें उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था) अलग प्रांत बन गया. 24 साल बाद 1 अप्रैल, 1936 में उड़ीसा और फिर और उसके 64 साल बाद 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया.