Bihar Diwas : 'बिहार क्या है?.. अगली बार जब कोई आपसे ये पूछे तो..'
आज ही के दिन 1912 में बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग होकर बिहार एक अस्तित्व में आया था. जानिए 114 साल के बिहार की कहानी.
Published : March 22, 2026 at 6:42 AM IST
पटना: 'बिहार क्या है?' इस सवाल पर पटना के धर्मेन्द्र कुमार कहते हैं कि बिहार हर मायने में विशाल है, फिर चाहे वो कृषि हो, विविधता हो या बौद्धिक संपदा. बिहार की धरती देश में चावल, गेहूं, मक्का और दाल में सबसे बड़ी उत्पादक है. त्यौहार और संस्कृति की बात करें तो बिहार की छठ पूजा, लोक संगीत और मधुबनी पेंटिंग खास है.
''शिक्षा में नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय और खाने में लिट्टी चोखा, खाजा और ठेकुआ को आप का स्वाद आप कैसे भूल सकते है. इसलिए किसी से मत पूछिए की बिहार क्या है?, यह एक जगह नहीं बल्कि आत्मा है.''
बिहार की मिट्टी से उठकर देश और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल (पटना निवासी) कहते हैं कि, दिल में बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि बिहार अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगा. चंद्रगुप्त मौर्य के समय से यह धरती ज्ञान, संस्कृति और नेतृत्व की जननी रही है. बिहार की यही विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है.
''मेरा सपना है, बिहार के युवा, खासकर बेटियां, आगे बढ़ें. उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोज़गार मिलें. बिहार एक ऐसा राज्य बने जहाँ लोग निवेश करना चाहें, जहां पर्यटन फले–फूले, जहां शिक्षा की नई पहचान बने. बिहार फिर से चमके, यही मेरी दिली कामना है.''
बुद्ध की धरती बिहार आज 114 साल की हो गई है. बिहार दिवस न केवल राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का भी प्रतीक है. लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार विकास की दौड़ में देश के बाकि राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहा है?.
114 साल.. कितना बदला बिहार ? : 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर एक नई प्रेसीडेन्सी का गठन किया. उस वक्त बिहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिसमें वर्तमान बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे. बिहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और यहां की धरती ने कई महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
बिहार के सिवान में जन्मे देश के प्रथम राष्ट्रपति : प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार की धरती से कई महान शख्सियतों ने देश-दुनिया में अपना परचम लहराया. विद्यापति, भगवान बुद्ध और महावीर से बिहार को खास पहचान मिली है. चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. इसके साथ ही, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था.
दिनकर, नागार्जुन जैसे महान कवि : बिहार की धरती से रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन (बैधनाथ मिश्र यात्री), भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे महान कवि निकले हैं. गया में दशरथ मांझी जैसे शख्स ने जन्म लिया, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर यह संदेश दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है.
विकास की राह पर बिहार : बिहार धरती का इतिहास अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा है. पिछले कुछ दशकों में बिहार ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और आधारभूत संरचना में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं. बिहार में सड़कें, पुल, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है.
बिहार दिवस-2026 का गौरवगान— IPRD Bihar (@IPRDBihar) March 17, 2026
उम्मीदों से उपलब्धियों तक का सफर…
हमारा विकसित बिहार, जहां हर सपने को मिलती है उड़ान। @NitishKumar @BiharEducation_ #BiharDiwas2026#UnnatBiharUjjwalBihar #ViksitBihar #SaatNishchay3#NitishKumar pic.twitter.com/X3rc66x2P1
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा बिहार : बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव किए. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका योजना, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का सुधार और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है. इसके परिणामस्वरूप, बिहार में शिक्षित युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.
बिहार में कितनी भाषाएं बोली जाती है?: बिहार की सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत समृद्ध है. यहां की कला, साहित्य, संगीत और नृत्य शैली भारत की सांस्कृतिक धारा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. बिहार की मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी उर्दू-हिंदी जैसी भाषाएं साहित्यिक धरोहर के रूप में पहचान प्राप्त कर चुकी हैं.
नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने दुनिया बदल दी : राजगीर, बोधगया, पटना साहिब, वैशाली, और नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थल बिहार के गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए हैं. नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था, बिहार का एक अनमोल धरोहर है, जो आज भी विश्वभर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है. इसके अलावा, बोधगया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का स्थल के रूप में बिहार का विशेष स्थान है.
कई वर्ष, कई चुनौतीं.. तब बना बिहार : बिहार दिवस अब केवल एक ऐतिहासिक दिन नहीं, बल्कि राज्य के विकास की दिशा में प्रेरणा लेने का दिन बन गया है. बिहार ने भले ही कई वर्षों तक कई चुनौतियों का सामना किया हो, लेकिन आज यह नए विचारों, नई योजनाओं और नए नेतृत्व के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है.
बिहार का सबसे बड़ा और छोटा जिला : अगर हम बिहार के सबसे बड़े जिले की बात करें तो यह पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिला (झेत्रफल- 5228 वर्ग किमी) है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर (क्षेत्रफल 443 वर्ग किमी) है, फिलहाल वर्तमान में 38 जिले हैं.
बिहार का राजकीय फूल : वैसे तो हर प्रदेश का अपना राजकीय फूल होता है. उसी तरह बिहार का भी अपना राजकीय फूल है, जो गेंदे का फूल है.
बिहार का राजकीय पक्षी : फूल की तरह हर प्रदेश का अपना राजकीय पक्षी भी होता है. बिहार का राजकीय पक्षी गौरेया है, जो बिहार दिवस से 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को मनाया जाता है.
ये भी पढ़ें : जिस गमछे से PM मोदी ने गर्दा उड़ाया, जानिए क्या है इसका बिहार से लगाव, कहां से हुई उत्पत्ति
ये भी पढ़ें : क्यों न गर्व करें कि हम बिहारी हैं? हमने ही तो दुनिया को सिखाया गणतंत्र का पाठ, हमने ही दिया शांति संदेश
ये भी पढ़ें : बिहार दिवस विशेष: 'मेरे भारत के कंठहार..' जानें किसने लिखा और गाया राज्यगीत - Bihar State Anthem
ये भी पढ़ें : मेरा दिल, बचपन, सब कुछ इस खाने की थाली में...बिहार से दूर रहने पर छलका उद्योगपति का दर्द
ये भी पढ़ें : Bihar Diwas : जानें महान शख्सियतों ने कैसे दिलाई प्रदेश को अलग पहचान
ये भी पढ़ें : Bihar Diwas : बिहार की बोली, दिलों में बनाती है प्यार की रंगोली
ये भी पढ़ें : बिहार: कभी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में मिली ख्याति, अब भविष्य संवारने का संघर्ष
ये भी पढ़ें : गौरवशाली अतीत को हासिल करने के पथ पर बिहार, अब भी कई चुनौतियां हैं बाकी
ये भी पढ़ें : आर्यभट्ट की कर्मभूमि: बिहार की वो धरती, जिसका नाम तारों की गणना के आधार पर पड़ गया