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'मेरे रश्के कमर..' बिहार दिवस पर गांधी मैदान में सोना महापात्रा ने पटना वासी को झुमाया

पटना गांधी मैदान में बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा ने गाना शुरू किया तो पटना के लोग झुमने लगे. आज शान अपनी प्रस्तुति देंगे.

Bihar Diwas 2026
गांधी मैदान में बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 8:10 AM IST

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Updated : March 23, 2026 at 8:20 AM IST

4 Min Read
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पटना: बिहार का 114वां स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन मशहूर बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समां बांध दिया. रविवार की शाम जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, पूरा गांधी मैदान तालियों और उत्साह से गूंज उठा. करीब दो घंटे तक चले इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक उनके गीतों पर झूमते नजर आए.

सिग्नेचर सॉन्ग रुपैया से कार्यक्रम की शुरुआत: शाम 7:30 बजे शुरू हुआ यह संगीतमय सफर रात 9:40 बजे तक चला, जिसमें सोना महापात्रा ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गानों की प्रस्तुति दी. उन्होंने अपने सिग्नेचर सॉन्ग "रुपैया" से कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद "जिया लागे ना" गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता गया.

गांधी मैदान में बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा (ETV Bharat)

भोजपुरी में भी किया संवाद: इस दौरान सोना महापात्रा ने बिहार की संस्कृति को खास तवज्जो दी. उन्होंने भोजपुरी में संवाद करते हुए दर्शकों से जुड़ाव बनाया और बताया कि करीब 10 वर्ष पहले जब वह पटना आई थीं तब उन्हें यहां के लोगों से भरपूर प्यार मिला था. इस बार भी वही अपनापन और स्नेह उन्हें महसूस हो रहा है.

छठ गीत भी गायी: अपने परफॉर्मेंस के बीच उन्होंने बिहार के लोकगीतों की भी शानदार प्रस्तुति दी. खासकर छठ पर्व को समर्पित गीत "उगहे सूरज देव, भईल भिनसारवा" गाकर उन्होंने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. इसके अलावा उन्होंने अपनी जन्मभूमि उड़ीसा के लोकगीत भी गाए, जिससे कार्यक्रम में विविधता और सांस्कृतिक रंग और भी गहरा हो गया. इसके अलावा नवरात्र के समय को लेकर मां दुर्गा के शक्ति स्वरूप के भी गीत गाए.

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पटना में सोना महापात्रा (ETV Bharat)

बिहार म्यूजियम की भव्यता से मंत्र मुग्ध: सोना महापात्रा ने अपने कार्यक्रम के दौरान बताया कि उन्होंने सुबह बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया और इसकी भव्यता की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि उन्हें कहने में कोई संकोच नहीं की यह देश के सबसे शानदार म्यूजियम है. गुप्त काल के सिक्कों में एक महिला और एक पुरुष की तस्वीर है जो बताता है कि प्राचीन बिहार में भी महिलाओं की समाज में बराबर की भागीदारी रही है.

"बिहार के लोकगीत बेहद मधुर और आत्मा को छूने वाले होते हैं. लोकनाट्य और कला के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का जो योगदान है, वह अद्भुत है. उन्हें शेक्सपियर से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नुक्कड़ नाटक और मंचीय नाटक में भिखारी ठाकुर का योगदान उनसे भी अधिक है." - सोना महापात्रा, बॉलीवुड गायिका

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पटना में सोना महापात्रा और शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

बॉलीवुड गायन पर झूमे पटना वासी: संगीत के इस रंगारंग कार्यक्रम में उन्होंने बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों की झड़ी लगा दी. "मेरे रश्के कमर" गाकर उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. भोजपुरी गीत "रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे" गाकर पूरे मैदान में लोक रंग भर दिया. इसके अलावा "अंबरसरिया" और कई अन्य भक्ति, लोक एवं फिल्मी गीतों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया.

लिट्टी चोखा स्वाद: सोना महापात्रा ने यह भी बताया कि वह सोमवार को पटान देवी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करेंगी. उन्होंने कहा कि बिहार आदिकाल से शक्ति की भूमि रही है और यहां कई शक्तिपीठ मौजूद हैं. खाने-पीने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने लिट्टी-चोखा का स्वाद लिया है और बिहार के व्यंजनों में एक अलग ही मजा है. उन्होंने दर्शकों से आग्रह किया कि वे अपने पसंदीदा बिहारी व्यंजन उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर सुझाएं. उनके इंस्टा अकाउंट पर आकर डिश का नाम लिखकर उन्हें टैग करें.

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सोना महापात्रा को सम्मानित करते शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

आज बॉलीवुड सिंह शान की प्रस्तुति: कार्यक्रम के अंत में उन्होंने दर्शकों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दीं और "लैला मैं लैला" गाकर अपने कार्यक्रम का समापन किया. उनके अंतिम गीत पर पूरा गांधी मैदान झूम उठा. कार्यक्रम के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उन्हें और उनकी टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया. अब बिहार दिवस समारोह के दूसरे दिन सोमवार को गांधी मैदान में मशहूर गायक शान अपनी प्रस्तुति देंगे.

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Last Updated : March 23, 2026 at 8:20 AM IST

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