बिहार में 1700 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त! DGP का बड़ा बयान

बिहार डीजीपी विनय कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में अपराध और माफियातंत्र पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है. बुधवार को डीजीपी विनय कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और आगामी कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य भर के 400 कुख्यात अपराधियों, भू-माफियाओं और बालू माफियाओं की विस्तृत सूची तैयार कर न्यायालय को सौंप दी गई है. 1200 से 1300 अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है. उनपर भी एक्शन होगा. मतलब ये आंकड़ा 1700 तक पहुंच जाएगा. अदालत के फैसले के बाद एक्शन : डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे ही कोर्ट से आदेश प्राप्त होंगे, इन सभी आरोपितों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि 400 अपराधियों की अवैध संपत्ति, बैंक खाते, जमीन, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज सूची के साथ संलग्न किए गए हैं. डीजीपी विनय कुमार का बयान (ETV Bharat) ''राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की नीति बिल्कुल स्पष्ट है. अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. माफियाओं का राज खत्म होगा और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार 'माफियाओं की कमर तोड़नी है' : डीजीपी विनय कुमार ने आगे बताया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. राज्य के बारह सौ से तेरह सौ और अपराधियों, जिनमें भू-माफिया, बालू माफिया और संगठित अपराध से जुड़े बड़े नाम शामिल हैं, की नई सूची तैयार की जा रही है. इन सभी की अवैध संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जल्द ही न्यायालय को उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके बाद न्यायालय के आदेश मिलते ही उनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू होगी. ''माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में यह सबसे प्रभावी कदम साबित होगा, क्योंकि आर्थिक स्रोत खत्म होते ही संगठित अपराध स्वतः कमजोर पड़ जाएगा.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार