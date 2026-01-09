'2025 में अपराध में आई कमी', बिहार DGP विनय कुमार ने पेश किया आंकड़ा
बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 की अपेक्षा 2025 में बिहार में अपराध में कमी आई है. डीजीपी ने इसकी जानकारी दी.
Published : January 9, 2026 at 5:41 PM IST
पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने वर्ष 2025 के अपराध आंकड़ों को सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल राज्य में आपराधिक वारदातों, खासकर संगीन अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.
'बिहार में अपराध पर लगाम'- DGP: उन्होंने बताया कि पुलिस की सतत कार्रवाई, खुफिया तंत्र की मजबूती और विशेष अभियानों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है. डीजीपी विनय कुमार के अनुसार वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में हत्या के मामलों में 8.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
"आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2024 में राज्यभर में 2786 हत्याएं हुई थीं, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 2556 रह गईं. इसी तरह डकैती के मामलों में भी 26.9 प्रतिशत की कमी आई है. वर्ष 2024 में जहां 238 डकैती की घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 174 हो गई."- विनय कुमार,डीजीपी बिहार
'हत्या, डकैती, लूट के मामलों में आई कमी': उन्होंने बताया कि लूट की घटनाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. 2024 में लूट की 1975 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1558 रह गई. दंगा से जुड़े मामलों में भी पुलिस को सफलता मिली है.
'दुष्कर्म के मामलों में भी कमी': 2024 में जहां 3186 दंगों की घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2025 में यह घटकर 2502 रह गई, जो कि 21.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है. डीजीपी ने यह भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों, विशेषकर दुष्कर्म के मामलों में भी कमी आई है. वर्ष 2024 में दुष्कर्म के 2205 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 2025 रह गई.
कितने हथियार किए गए बरामद?: उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है और त्वरित अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है. अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए गए अभियानों की जानकारी देते हुए डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच पुलिस ने 4963 अवैध आग्नेयास्त्र, 54 नियमित हथियार और 30,133 कारतूस बरामद किए हैं.
नया सवेरा अभियान: इसके साथ ही राज्य में संचालित 74 मिनी गन फैक्ट्रियों का भी उद्भेदन किया गया है, जो अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है. मानव तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान का जिक्र करते हुए डीजीपी ने बताया कि 31 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 तक 'नया सवेरा अभियान' चलाया गया.
50 तस्कर गिरफ्तार: इस दौरान पुलिस ने 41 नाबालिग लड़कियों, कई महिलाओं और 64 नाबालिग लड़कों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया. नया सवेरा अभियान के तहत 28 पुरुष और 22 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया.
1682 अपराधी और 134 नक्सली अरेस्ट: एसटीएफ की कार्रवाई पर बोलते हुए डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 में एसटीएफ ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. इस दौरान 29 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई और 1682 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 134 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी की गई है.
सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: उन्होंने बताया कि पांच महत्वपूर्ण इनामी नक्सली और एक दस्ता सदस्य समेत कुल छह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में रावण कोड़ा, अखिलेश सिंह, भोला कोड़ा, नारायण कोड़ा, बहादुर कोड़ा और विनोद कोरा शामिल हैं. अंत में डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस आने वाले समय में भी अपराध नियंत्रण के लिए इसी तरह सख्ती से काम करती रहेगी और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी.
