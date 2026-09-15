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छुट्टी पर गए बिहार के DGP विनय कुमार, प्रीता वर्मा को मिला प्रभार

प्रीता वर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है. प्रभारी डीजीपी के तौर पर प्रीता वर्मा के सामने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आगामी महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौतियों के बीच बिहार पुलिस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी.

प्रीता वर्मा 1991 बैच की बिहार कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं. वरिष्ठता के लिहाज से वह बिहार पुलिस के शीर्ष अधिकारियों में शामिल हैं. वर्तमान में वह डीजी फायर सर्विस और होमगार्ड की जिम्मेदारी संभाल रही थीं.

पटना: बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार रिटायर्मेंट से पहले 21 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं. बिहार सरकार गृह विभाग की चिट्ठी के मुताबिक, विनय कुमार 15 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक अवकाश पर रहेंगे. इस बीच, आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को कार्यकारी डीजीपी का चार्ज दिया गया है.

लंबी छुट्टी पर गए डीजीपी विनय कुमार

पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास कहते हैं कि ''प्रशासनिक स्तर पर ऐसे फैसले लिए जाते रहे हैं. विनय कुमार की गैर मौजूदगी में प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल कौन करेगा इसकी व्यवस्था सरकार करती है और उसी के तहत नए पदाधिकारी को प्रभाव दिया गया है. संभव है कि जब वह स्वस्थ होकर लौटेंगे तो उन्हें अपना बचे हुए समय के लिए जिम्मेदारी दी जा सकेगी.''

1990 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को अभी दो साल का सर्विस एक्सटेंशन मिला है, जो 12 दिसंबर 2026 को खत्म होगा. नके कार्यकाल की समाप्ति में अभी तीन महीने का समय बाकी है. इसी बीच उनका अचानक लंबी छुट्टी पर जाना और पटेल भवन स्थित DGP कार्यालय को खाली करना चर्चा का विषय बन गया है.

बिहार गृह विभाग यूपीएससी (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) को भेजने के लिए 20 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल शॉर्टलिस्ट कर रहा है, जो तीन नाम चुनकर राज्य सरकार को भेजेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यूपीएससी द्वारा भेजे गए तीन अधिकारियों की लिस्ट में से बिहार के पुलिस महानिदेशक का नाम चुनेंगे.

इस बीच सूत्रों की माने तो बिहार के नए डीजीपी के लिए प्रीता वर्मा के अलावा, जितेंद्र सिंह गंगवार (1993-बैच) कुंदन कृष्णन (1994-बैच), और अमित कुमार (1994-बैच) का नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं. 1992-बैच के ऑफिसर भृगु श्रीनिवासन का नाम भी चर्चा में है.

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