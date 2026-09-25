ETV Bharat / state

बिहार DGP विनय कुमार को रिटायरमेंट से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी, अंजनी कुमार बने सूचना आयुक्त

डीजीपी विनय कुमार मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया. रिपोर्ट- अविनाश कुमा.

DGP VINAY KUMAR
डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार के वर्तमान डीजीपी विनय कुमार को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में नए मुख्य सूचना आयुक्त पर सहमति बनी है. बिहार के डीजीपी विनय कुमार को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा.

सर्विस एक्सटेंशन पर हैं DGP विनय कुमार

दरअसल, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को अभी दो साल का सर्विस एक्सटेंशन मिला है, जो 12 दिसंबर 2026 को खत्म होगा. उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी ढ़ाई महीने का समय बचा हुआ है. इसी बीच यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

तेजस्वी यादव और विजय चौधरी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. इसके साथ ही अंजनी कुमार सिंह को बिहार सूचना आयुक्त बनाए जाने पर भी सहमति बनी है.

Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

प्रीता वर्मा को डीजीपी का चार्ज

बिहार के डीजीपी विनय कुमार फिलहाल लंबी छुट्टी पर गए हैं. उनकी जगह फिलहाल आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को कार्यकारी डीजीपी का चार्ज दिया गया है. विनय कुमार को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. विनय कुमार कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं. अब बिहार के डीजीपी से बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जा रहे हैं. मतलब सेवानिवृत्ति से पहले सम्राट चौधरी की सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का बड़ा फैसला ले लिया है.

प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद सियासत

यहां यह बताना भी जरूरी है कि जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से उपचुनाव जीतने के बाद डीजीपी से मुलाकात की थी. डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ प्रशांत किशोर का फोटो जिस प्रकार से वायरल हुआ था उसके बाद ही डीजीपी 21 दिनों की छुट्टी पर चले गए थे. इसके कारण कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे.

ये भी पढ़ें :-

'राशन की चोरी बंद होगी.. हर हाल में मिलेगा 5 किलो अनाज', मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर

छुट्टी पर गए बिहार के DGP विनय कुमार, प्रीता वर्मा को मिला प्रभार

बिहार के अगले DGP को लेकर मंथन शुरू, जानिए रेस में एक महिला अधिकारी समेत कौन-कौन शामिल

TAGGED:

ANJANI KUMAR SINGH
डीजीपी विनय कुमार सूचना आयुक्त
अंजनी कुमार सूचना आयुक्त
SAMRAT CHOUDHARY
DGP VINAY KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.