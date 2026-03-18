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घुड़सवार दल की स्टार है 'कोमल', हवा से करती है बातें, हाई जंप देख फिदा हुए DGP

अब तक कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी बिहार पुलिस के अश्वारोही दल की घोड़ी 'कोमल' की रफ्तार और जंपिंग के कायल डीजीपी भी हो गए-

अश्वारोही दल की गोल्डेन फीमेल हॉर्स 'कोमल'
अश्वारोही दल की गोल्डेन फीमेल हॉर्स 'कोमल' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 4:02 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास में बीसैप-2 के कैंपस में सच्चिदानंद अखौरी शूटिंग प्रतियोगिता का भव्य समापन हो गया, लेकिन इस प्रतियोगिता के पूरे आयोजन में अगर किसी ने सुर्खियां बटोरी तो वह थी कोमल नाम की घोड़ी. 'कोमल' की रफ्तार और छलांग ने हर किसी को हैरान कर दिया.

रफ्तार और जंप की शहंशाह है कोमल : भोजपुर जिले के अश्वारोही टीम की 'कोमल' सबसे ज्यादा चर्चा में रही. कारण यह है कि यह कमाल की जंप करती है. स्पेशल घोड़ी कोमल ने बिहार के अलावे अन्य राज्यों में गोल्ड, सिल्वर तथा कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी है. 'कोमल' जब अपने राइडर के साथ दौड़ती है तो वह हवा से बातें करने लगती है.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

कमाल की हाई जंप : रोहतास जिले के बीसैप-2 कैंपस में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में राज्य भर के वाहिनियों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता का समापन बेहद शानदार तरीके से हुआ. कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया लेकिन इस पूरे आयोजन में भोजपुर जिले के अश्वारोही टीम की घोड़ी कोमल चर्चा का केंद्र बन गई.

डीजीपी ने भी की कोमल और राइडर की तारीफ : कोमल के प्रदर्शन को देखकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी अपने आप को रोक नहीं सके और तालियां बजाने पर मजबूर हो गए, इतना ही नहीं उन्होंने कोमल के प्रदर्शन को देखकर गदगद हो गये तथा राइडर मनोज कुमार की पीठ थपथपा कर हौसला बढ़ाया.

बिहार डीजीपी विनय कुमार
बिहार डीजीपी विनय कुमार (ETV Bharat)

6 बार गोल्ड पर जमा चुकी है कब्जा : अश्वारोही टीम की कोमल हवा से बातें करती है. जब यह ऊंची छलांग लगती है तो देखने वाले दिल थामने पर मजबूर हो जाते हैं. कोमल के राइडर मनोज कुमार सिंह बताते हैं कि कोमल को भोजपुर जिले के आरा हेडक्वार्टर में ही ट्रेनिंग दिलाई गई है. यह ओपन जंपिंग में छह बार ऑल इंडिया में लगातार गोल्ड तथा सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है. वह बताते हैं कि कोमल ने 1.55 सेंटीमीटर का हाईएस्ट जंप किया है.

''मैं 2005 से ही ऑल इंडिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेता रहा हूं. घुड़सवारी में कोमल का कोई जवाब नहीं है. अब तक वह 11 गोल्ड, चार सिल्वर तथा 4 ब्राउन्ज जीत चुके है. कोमल जिस नस्ल की घोड़ी है उस नस्ल की घोड़ी बिहार में कही नहीं है. यह काफी वफादार है. आज तक इसने कभी राइडर को धोखा नहीं दिया है. मेरी बहाली 1997 में हुई थी, 2000 में घुड़सवारी को लेकर ट्रेनिंग हुई तब से ही कोमल के साथ हूं.''- मनोज कुमार सिंह, घुड़सवार

अपने घुड़सवार के साथ खड़ी कोमल
अपने घुड़सवार के साथ खड़ी कोमल (ETV Bharat)

1.55 मीटर उंची लगाती है छलांग : बरहाल शूटिंग प्रतियोगिता में कोमल ने लोगों का दिल भी जीत लिया है. उसकी हर छलांग ने साबित कर दिया की मेहनत ट्रेनिंग और भरोसा मिल जाए तो कोई भी ऊंचाई मुश्किल नहीं होती. बिहार में थाईब्रिड नस्ल की कोमल का जवाब नहीं है, यह विदेशी नस्ल की घोड़ी है. अब तक 1.55 मीटर की हाईएस्ट छलांग लगा चुकी है.

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