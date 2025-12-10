ETV Bharat / state

शहर छोड़िए अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा बुलडोजर, डिप्टी सीएम का ऐलान

पटना : बिहार में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी चुनौती बने हुए हैं. इस समस्या को देखते हुए उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय सुधारों की लंबी श्रृंखला का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादातर शिकायतें जमीन विवादों से जुड़ी होती हैं और सरकार अब इन मामलों पर तेजी से कार्रवाई करेगी. ''जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों में देरी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भूमि सुधार विभाग की जवाबदेही तय होगी और हर स्तर पर पारदर्शिता लाई जाएगी. इसी को लेकर 12 दिसंबर से भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. नए सिस्टम में देरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट मांगी जाएगी.''- विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार सरकारी जमीन अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन : सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बिहार सरकार मार्च 2026 से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई बुलडोजर से भी आगे की होगी. अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि खाली कराई जाएगी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सच्चाई सामने लाएंगे, उन्हें विभाग सम्मानित भी करेगा. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए. अपने कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा (ETV Bharat) दाखिल-खारिज और परिमार्जन पर साप्ताहिक मॉनिटरिंग : विजय सिन्हा ने बताया कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन की फाइलें अक्सर महीनों तक लंबित रहती हैं. इससे रैयतों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन दोनों प्रक्रियाओं की साप्ताहिक समीक्षा अब अनिवार्य होगी. जिलों में लंबित फाइलों की सूची बनाई जाएगी और अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. फाइल रिजेक्ट करने पर लिखित कारण अनिवार्य : भूमि सुधार विभाग ने अब आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को रिजेक्ट करने पर अधिकारी को पूरा कारण लिखना होगा. इन कारणों का सत्यापन उनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे. ''थैला वाला दफ्तर अब राज्य में नहीं चलेगा. हर कर्मचारी को अपने-अपने पंचायत क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करानी होगी. आवेदनकर्ता को बिना कारण बताए फाइल रोकने या लौटाने की गुंजाइश अब नहीं बचेगी.''- विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार फर्जी कागजात पर 'उड़न दस्तावेज' टीम करेगी कार्रवाई : बिहार में फर्जी जमीन कागजात का बड़ा खेल लंबे समय से चिंता का विषय रहा है. इसे रोकने के लिए विभाग 'उड़न दस्तावेज' नामक विशेष जांच टीम गठित कर रहा है. यह टीम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाले सौदों की जांच करेगी और दोषियों को पकड़कर कार्रवाई करेगी. जमीन माफिया, फर्जीवाड़े में शामिल सफेदपोश और विभागीय कर्मियों की भी जांच होगी.