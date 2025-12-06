ETV Bharat / state

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे बासुकीनाथ धाम मंदिर, बिहार चुनाव में मिली जीत पर कही ये बात

दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करते बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमकाः बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा शनिवार को दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे. उन्होंने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मंगलकामना की. पूजा करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की.

पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाबा फौजदारी और जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने लोकतंत्र की एक मिसाल कायम की है. बिहार की जनता हमें बहुमत दिया और इस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं.

बयान देते बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भारत को विश्व गुरु बनाएंगेः विजय कुमार सिन्हा

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक संकल्प का संदेश है. भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर हम लोग आगे बढ़ भी चुके हैं. हर हाल में भारत को विश्व गुरु बनाना है. इसी कामना से बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं.