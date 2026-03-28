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बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने माँ विंध्यवासिनी का किया दर्शन. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नवरात्र के अंतिम दिन माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन-पूजन पूरे परिवार के साथ किया. बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रामनवमी के दिन देर रात पहुंच कर मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विन्ध्याचल धाम माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया है. परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में लाइन लगकर गर्भ गृह से दर्शन पूजन किया है. दर्शन पूजन के बाद दुर्गा सप्तशती का मंदिर परिसर में पाठ करने बैठ गए. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बिहार से ट्रेन में यात्रा कर देर से विंध्याचल स्टेशन पहुंचे थे. मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन के बाद रात्रि विश्राम कर सुबह बिहार के लिए रवाना होंगे. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पत्रकारों ने बिहार के सियासत को लेकर बात करना चाहा तो उन्होंने मीडिया से बात करने से बचते नजर आए.