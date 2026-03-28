बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन
विजय कुमार सिन्हा ने रामनवमी के दिन मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विन्ध्याचल धाम पहुंच कर माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 1:08 PM IST
मिर्जापुर: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नवरात्र के अंतिम दिन माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन-पूजन पूरे परिवार के साथ किया.
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रामनवमी के दिन देर रात पहुंच कर मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विन्ध्याचल धाम माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया है.
परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में लाइन लगकर गर्भ गृह से दर्शन पूजन किया है. दर्शन पूजन के बाद दुर्गा सप्तशती का मंदिर परिसर में पाठ करने बैठ गए.
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बिहार से ट्रेन में यात्रा कर देर से विंध्याचल स्टेशन पहुंचे थे. मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन के बाद रात्रि विश्राम कर सुबह बिहार के लिए रवाना होंगे.
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पत्रकारों ने बिहार के सियासत को लेकर बात करना चाहा तो उन्होंने मीडिया से बात करने से बचते नजर आए.
बता दें कि बिहार के DCM विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को नवरात्र के अंतिम दिन देर रात विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे.
DCM विजय कुमार सिन्हा ने अपने परिवार के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद प्राप्त किया.
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने मां भगवती के समक्ष देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की. दर्शन-पूजन के बाद विजय सिन्हा ने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया. इस अवसर पर उनके साथ आए उनके परिजनों ने भी पूजा में भाग लिया.
सिन्हा के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो. और लोगों का मां का दर्शन चलता रहे.