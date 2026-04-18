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बिहार के डिप्टी CM विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद को मिली Z केटेगरी की सुरक्षा, 22 पुलिसकर्मी.. 4 कमांडो रहेंगे तैनात

पटना: बिहार सरकार ने जेडीयू कोटे से बने दोनों उपमुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. इस श्रेणी में कुल 22 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिसमें चार एनएसजी या अर्धसैनिक बल के कमांडो शामिल रहेंगे. सुरक्षा घेरे में मोबाइल सुरक्षा, निवास स्थान की सुरक्षा और एस्कॉर्ट गाड़ियां भी शामिल होंगी.

दोनों उपमुख्यमंत्रियों की बढ़ी सुरक्षा: राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर 17 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय में राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई. बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की अनुशंसा की गई, जिसके बाद संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है. पहले दोनों नेता नीतीश कुमार सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत थे, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Z केटेगरी की सुरक्षा (ETV Bharat)

जेड श्रेणी सुरक्षा में क्या शामिल?: जेड श्रेणी की सुरक्षा में 22 पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं. इनमें से चार कमांडो एनएसजी, सीआरपीएफ या आईटीबीपी से लिए जाते हैं, जबकि बाकी राज्य पुलिस के जवान सुरक्षा घेरे में रहते हैं. मोबाइल सुरक्षा, घर की सुरक्षा और एस्कॉर्ट वाहनों के साथ दोनों उपमुख्यमंत्रियों की सुरक्षा अब और पुख्ता हो गई है. यह व्यवस्था उन्हें किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए की गई है.

नीतीश कुमार को भी मिली जेड प्लस सुरक्षा: मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार को बिहार सरकार की ओर से जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी. पद छोड़ने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है. नीतीश कुमार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य हैं. जेड प्लस सुरक्षा में कुल 55 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जिसमें 10 एनएसजी कमांडो भी शामिल होते हैं.