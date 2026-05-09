25 दिन बाद विजय चौधरी ने खोला राज, आखिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से क्यों दिया इस्तीफा
शनिवार को विजय कुमार चौधरी शिरडी पहुंचे. पूजा-अर्चान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की. पढ़ें खबर
Published : May 9, 2026 at 6:40 PM IST
शिरडी (महाराष्ट्र) : 14 अप्रैल 2026, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. इसके 25 दिन बाद यानी 9 मई 2026 को खुलासा हुआ कि आखिर नीतीश कुमार ने सीएम पद से रिजाइन क्यों किया? पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते थे इसलिए इस्तीफा दिया.
'अगली पीढ़ी को मौका दिया' : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले बीस सालों तक मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने राज्य में बहुत सारे विकास के काम किए. उन्होंने सोचा कि अगली पीढ़ी को काम करने का मौका मिलना चाहिए, साथ ही उस पार्टी को जो उनके साथ है.
''BJP शुरू से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करती रही है. ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि BJP पार्टी के किसी ऐसे युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जो बीस सालों से उनके साथ है. इसलिए, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और BJP के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं.''- विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
साईं बाबा के दर पहुंचे : दरअसल, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आज महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे. यहां पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ साईं बाबा का दर्शन किया. मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार को हेल्थ मिनिस्टर का पद इसलिए दिया गया है क्योंकि वह अच्छा काम करेंगे.
निशांत को मनाने में 6 महीने लगे : बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी पार्टी (जेडीयू) के सभी नेता चाहते थे कि निशांत राजनीति में आएं और पार्टी का काम संभालें. सभी निशांत का समर्थन करते हैं. निशांत और नीतीश कुमार को मनाने में हमलोगों को 6 महीने लगे. तब जाकर निशांत सक्रिय राजनीति में आए और मंत्री बने.
आज भी NDA की सरकार : विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष को मुगालते में नहीं रहना चाहिए. बिहार में एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की ही सरकार है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नीतीश कुमार ने काम किया, हमलोगों की ये सरकार भी जनता के हित में काम करती रहेगी तो आने वाले कई सालों तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी.
नेता प्रतिपक्ष को दिया जवाब : तेजस्वी यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था. इसपर विजय चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने खुद अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में लाया. जहां तक निशांत कुमार की बात है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं ने जोर दिया कि निशांत को राजनीति में लाया जाए. निशांत हम जैसे कार्यकर्ताओं की मांग पर ही राजनीति में आए हैं.
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