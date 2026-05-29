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प्रसव में नालंदा सूबे में अव्वल, अब बोर्ड पर दिखेगी डॉक्टरों की ड्यूटी: विजय चौधरी

संस्थागत प्रसव में नालंदा बिहार में अव्वल; डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दी बधाई, अस्पतालों में बोर्ड पर दिखेगी डॉक्टरों की ड्यूटी.

Vijay Kumar Chaudhary
डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 8:01 PM IST

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नालंदा: स्वास्थ्य के क्षेत्र में नालंदा जिले ने बेहतरीन काम करते हुए सूबे में एक मिसाल पेश की है. संस्थागत प्रसव के मामले में नालंदा 82 प्रतिशत की शानदार उपलब्धि के साथ पूरे बिहार में अव्वल बन गया है. उत्कृष्ट काम के लिए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने डीएम और पूरे स्वास्थ्य महकमे को विशेष बधाई दी.

डिजिटल बोर्ड से दिखेगी डॉक्टरों की ड्यूटी: डिप्टी सीएम सह जिला प्रभारी मंत्री ने जिले में हो रहे इस नवाचार की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि अब अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा बोर्ड लगाया जा रहा है, जिस पर किस दिन और किस समय किस डॉक्टर की ड्यूटी है, इसकी जानकारी डिस्प्ले रहेगी. कोई भी मरीज इसे देखकर यह जान सकेगा कि उस वक्त किस डॉक्टर को वहां मौजूद होना चाहिए था.

डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat)

लापरवाह डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई: अस्पतालों की इस नई व्यवस्था को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई चिकित्सक बिना उचित कारण या पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गायब मिलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कदम से सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

Vijay Kumar Chaudhary
नालंदा में डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat)

योजनाओं धरातल पर उतारने के निर्देश: बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के हरदेव भवन में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम ने जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने जिले में चल रही विकास कार्यों की गति को काफी संतोषजनक माना है. बैठक में मौजूद सभी वरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने योजनाओं को ससमय और पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का निर्देश दिया. ताकि, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच सके.

अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर: इसके बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. इसके लिए हम सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री के आह्वान को बिहार की जनता से अपील करते हैं.

Vijay Kumar Chaudhary
नालंदा में डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री ने देश की वित्तीय स्थिति को लेकर कहा, "युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव है. ऐसे संकट के समय में प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों से देशहित में काम करने की जो अपील की है, उसे गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है. परिषद के सदस्य लोगों को उनके नागरिक दायित्वों और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करेंगे." -विजय कुमार चौधरी, डुप्टी सीएम, बिहार

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