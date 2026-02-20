ETV Bharat / state

बिहार पुलिस में बंपर बहाली, विधानसभा में बोले सम्राट चौधरी, आरक्षण के तहत होगी अग्निवीर जवानों की नियुक्ति

बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन गृह विभाग के बजट पर चर्चा है. विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट पर जवाब दिया. हालांकि विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया. इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है. पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार उग्रवादी से मुक्त हो गया है. पुलिस फोर्स में 31000 बहाली: सदन में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि केवल गृह विभाग में 60000 नौकरी देने का काम किया जाएगा. जल्द ही पुलिस बल में 31000 बहाली होगी. अग्निवीर के जवानों को आरक्षण के तहत नियुक्ति दी जाएगी. पुलिस दीदी का गठन किया जाएगा. 1500 स्कूटी और 2.5 हजार मोटरसाइकिल खरीदेंगे. भागलपुर में नए मुक्ति कारगर का निर्माण किया जाएगा. सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई की शुरुआत की जाएगी. 40 पुलिस लाइन में शुरू की जाएगी. सभी पुलिस लाइनमें एक स्कूल खोला जाएगा. एसएसजी में बम निरोधी दस्ता की व्यवस्था: सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस के आवासन के लिए 27 हजार लोगों के लिए 618 भवन बनाए जाएंगे. महिला सिपाही के लिए लगभग 1300 यूनिट बनाने की प्रक्रिया है. एसएसजी में बम निरोधी दस्ता की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि दो नया बटालियन इंडस्ट्री के लिए देने का काम करेंगे.