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फरक्का संधि के 30 साल, बिहार ने केंद्र से मांगी गंगाजल में 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी

फरक्का संधि के 30 साल पूरे होने पर बिहार ने नवीनीकरण के दौरान गंगाजल में 2000 क्यूसेक हिस्सेदारी मांगी है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

FARAKKA WATER TREATY
फरक्का संधि के 30 साल पूरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 9:09 PM IST

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पटना: बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि इन दिनों में चर्चा में है. 16 दिसंबर को इस संधि के 30 साल पूरे हो रहे है. अब संधि का फिर से नवीनीकरण होना है लेकिन बिहार की ओर से गंगा के पानी में अपनी हिस्सेदारी मांगी जा रही है. बिहार को अब तक गंगाजल इस्तेमाल का कोई कोटा नहीं मिला है. इसलिए अब बिहार की तरफ से 2000 क्यूसेक पानी की डिमांड हो रही है.

राज्यसभा में उठा मामला

संजय झा ने राज्यसभा में इसे मामले को उठाया था उस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने पत्र लिखकर संजय झा को आश्वासन दिया है कि बिहार के हितों का ध्यान रखा जाएगा. बिहार का लंबे समय से यह आरोप भी रहा है कि बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है उस समय पानी काफी कम रहता है लेकिन जब बिहार से गंगा निकलती है तो उस समय पानी कहीं अधिक रहता है.

farakka water treaty
विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

परियोजनाओं पर केंद्र की अनुमति

बिहार में गंगा के पानी का उपयोग किसी बड़ी परियोजना के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई और अन्य कई प्रोजेक्ट में गंगा के पानी का इस्तेमाल हो रहा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में गंगा के पानी का सिंचाई में उपयोग नहीं हो रहा है पेयजल के लिए पानी जरूर राजगीर बोधगया ले जाया गया है लेकिन वह एक बहुत छोटा हिस्सा है.

लीन पीरियड में केंद्र की रोक

बिहार सरकार की आपत्ति इस बात से है कि लीन पीरियड में दिसंबर से जून तक केंद्र सरकार फरक्का संधि के कारण ही बिहार द्वारा गंगाजल के इस्तेमाल पर रोक लगाती है. गंगा पानी के इस्तेमाल के लिए बिहार केंद्र की ओर टकटकी लगाए हैं. बिहार में गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक 445 किलोमीटर का सफर करती है. एक दर्जन से अधिक जिलों से गुजरने के बावजूद बिहार गंगा के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है.

विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री (ETV Bharat)

नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना

गंगा के पानी का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र से अनुमति लेना जरूरी है. नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री काल में गंगाजल के उपयोग की एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर शुरू की. इसके तहत गंगाजल को पाइप के सहारे राजगीर, गया, नवादा ले जाया गया है. यह योजना भी उस समय के लिए है जब बरसात के समय बाढ़ आती है.

उत्तर प्रदेश पर गंभीर आरोप

बिहार की ओर से गंगाजल को लेकर उत्तर प्रदेश पर भी कई आरोप लगाए जाते रहे हैं. खासकर नदी की धारा बदलने से जमीन विवाद और दूसरा गर्मी के दिनों में उत्तर प्रदेश द्वारा गंगा के पानी का अधिक दोहन जिससे बिहार में गंगा का पानी कम आता है. अब तक गंगा के जल को लेकर बिहार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए गंगाजल से संबंधित कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है.

कोटे की कमी और 900 क्यूसेक की अनुशंसा

ऐसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 900 क्यूसेक पानी दिए जाने की अनुशंसा की गई है. गंगा में जनवरी से मई तक पानी काफी कम रहता है और इसी दौरान बिहार को यह पानी देने की अनुशंसा की गई है. केंद्र सरकार की ओर से हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. बिहार की ओर से बांग्लादेश को फरक्का समझौता के तहत पानी दिए जाने पर आपत्ति रही है. अब बांग्लादेश के साथ फरक्का समझौता के 30 साल भी पूरे हो रहे है, ऐसे में बिहार में अपनी मांग तेज कर दी है.

प्रो. आरके सिन्हा से खास बातचीत (ETV Bharat)

संसद से लेकर संगठन तक अभियान

राज्यसभा में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस मामले को उठाया है और बिहार को 2000 क्यूसेक गंगा का पानी देने की मांग की है. बिहार में जदयू के तरफ से इसको लेकर अभियान भी शुरू हो रहा है. सम्राट चौधरी की सरकार ने भी बिहार के हित को लेकर केंद्र के सामने अपनी बात रखी है.

उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का बयान

उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गंगाजल के लिए बिहार के हितों का अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है और किसी समझौते में बिहार नहीं है, जबकि गंगा बिहार के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है. यहां तक की केंद्रीय मंत्रियों को हम लोगों ने बिहार बुलाकर बिहार सरकार के विमान से चौसा से लेकर फरक्का तक की स्थिति को दिखाया है.

"गंगाजल के लिए बिहार के हितों का अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है और किसी समझौते में बिहार नहीं है, जबकि गंगा बिहार के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है. हमने केंद्रीय मंत्रियों को विमान से चौसा से लेकर फरक्का तक की स्थिति दिखाई है." - विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री

फरक्का बराज के नफा नुकसान का अध्ययन

विजय चौधरी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार का तो यहां तक मानना रहा है की फरक्का बराज बनने के बाद देश का और बिहार का कितना भला हुआ है या नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन होना चाहिए. फरक्का जलसंधि के अनुसार बांग्लादेश को जो पानी देने का समझौता हुआ उससे सबसे परेशानी लीन पीरियड में बिहार को झेलनी पड़ती है उसी के कारण केंद्र सरकार की ओर से बिहार पर गंगाजल के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है.

बिहार सरकार का पक्ष

गंगा को लेकर बिहार सरकार का स्टैंड कुछ इस प्रकार है:-

गंगाजल में बंटवारा: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार के साथ भी न्याय हो

गर्मी के दिनों में जनवरी से मई तक गंगा में पानी की कमी

बांग्लादेश को पानी दिए जाने के पैटर्न पर भी आपत्ति

इस कारण बिहार में गंगाजल के इस्तेमाल पर केंद्र की रोक

संधियों में बिहार को मिले स्थान

विजय कुमार चौधरी और विभाग के प्रधान सचिव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठक में आगे किसी संधि में बिहार को भी रखने की मांग की. इसके अलावा बिहार सरकार की ओर से गंगा नदी के पानी में 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी की मांग की गयी है. बिहार सरकार का तर्क है की गंगा जब बिहार की सीमा में प्रवेश करती है उस समय पानी काफी कम रहता है लेकिन जब बिहार सीमा से निकलती है तो उस समय पानी अधिक रहता है.

एक्सपर्ट प्रो. आरके सिन्हा की टिप्पणी

विशेषज्ञ के अनुसार गंगा के पानी का अब तक बिहार में इस्तेमाल नहीं हो रहा है. गंगा पर काम करने वाले प्रोफेसर आरके सिन्हा का कहना है गंगा बिहार में बड़े हिस्से से होकर बहती है लेकिन गंगा के पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता है. बक्सर में चौसा के नजदीक गंगा के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई के लिए जरूर उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके अलावा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में एक पेयजल की योजना शुरू हुई जो पाइप के सहारे राजगीर, बोधगया और नवादा पानी ले जाया गया. इसके अलावा बिहार में गंगा के पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

यूपी में गंगाजल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल

क्या यूपी में गंगा के पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है इस पर आरके सिन्हा का कहना है कि यूपी में कई योजना चल रही हैं जो गंगाजल के इस्तेमाल से संबंधित हैं. सिंचाई के लिए भी वहां पानी का इस्तेमाल हो रहा है. आरके सिन्हा का कहना है कि बिहार सरकार ने गंगाजल के इस्तेमाल को लेकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है आखिर सरकार को पानी क्यों चाहिए जब सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है.

गाद की समस्या और मछलियों पर असर

प्रोफेसर आरके सिन्हा का कहना है बिहार सरकार फरक्का का विरोध जरूर कर रही है और यह सही भी है क्योंकि इसके बनने के बाद गंगा में गाद की समस्या पैदा हुई है. पानी कम होने से मछलियों पर भी असर पड़ा है कई प्रजाति की मछलियां अब नहीं मिल रही हैं. किसानों के साथ कई क्षेत्रों पर फरक्का बनने के बाद समस्या पैदा हुई है.

"बिहार सरकार द्वारा फरक्का का विरोध सही है, क्योंकि इसके बनने के बाद गंगा में गाद की समस्या पैदा हुई है. पानी कम होने से मछलियों पर भी असर पड़ा है कई प्रजाति की मछलियां अब नहीं मिल रही हैं. किसानों के साथ कई क्षेत्रों पर फरक्का बनने के बाद समस्या पैदा हुई है."- प्रोफेसर आरके सिन्हा, विशेषज्ञ

लंबाई का गणित और 12 जिले

बिहार में गंगा 445 किलोमीटर की लंबाई में बहती है जिसमें पटना जिले में ही 99 किलोमीटर का सफर तय करती है. उत्तर प्रदेश से गंगा बिहार की सीमा में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान में प्रवेश करती है और 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार से होकर पश्चिम बंगाल में चली जाती है.

पानी का आवक और जावक

नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जब गंगा बक्सर की सीमा में प्रवेश करती है बिहार में उस समय केवल 400 क्यूसेक पानी होता है और जब बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल जाती है तब 1600 क्यूसेक पानी हो जाता है. बिहार में गंगा में पानी आ रहा है कम जा रहा है अधिक और केंद्र सरकार की रोक के कारण बिहार उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है.

विश्व बैंक लोन और अधर में लटकी योजनाएं

गंगा के पानी को बिहार के कई जलाशयों में ले जाने की योजना बनाई गई जिसमें लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका के जलाशय शामिल हैं. इसके लिए विश्व बैंक से लोन लेने की भी चर्चा हुई है लेकिन इन योजनाओं का क्या हुआ और कहां तक आगे बढ़ी इसके बारे में विभाग से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है. पटना के लोगों को भी गंगाजल पिलाने की घोषणा हुई है लेकिन यह कब तक होगा अभी देखने वाली बात होगी.

बांग्लादेश की बढ़ेगी मुश्किल

बांग्लादेश पर क्या होगा असर इस पर जल संसाधन विभाग में सुपरीटेंडिंग इंजीनियर के पद से रिटायर करने वाले इंजीनियर किशोर कुमार का कहना है यदि फरक्का समझौता को रद्द कर दिया जाए तो बांग्लादेश पर इसका काफी असर पड़ेगा. बांग्लादेश में पेयजल के साथ सिंचाई के लिये गंगा के पानी का इस्तेमाल होता है यदि कम पानी भारत से जाएगा तो बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फरक्का समझौता में एक बात और है कि फ्लड के समय भी हम लोग सभी गेट को नहीं खोल सकते हैं और इसके कारण भी बिहार के लिए मुश्किल बढ़ती है.

पड़ोसी राज्यों से जल विवाद और निष्कर्ष

यूं तो बिहार का कई नदियों के जल को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से रहा है. अभी हाल में सोन नदी के जल को लेकर झारखंड के साथ समझौता हुआ है, लेकिन गंगा के पानी को लेकर बिहार का केंद्र सरकार और यूपी के साथ कब समझौता होगा ये एक बड़ा सवाल है. अब दोनों जगह बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं केंद्र में भी एनडीए की सरकार है इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है पानी का बेहतर इस्तेमाल हो यह जरूरी है.

भूजल सुधार और कृषि की जरूरत

बिहार पिछड़ा राज्य है कृषि के लिए यहां अधिक से अधिक इस्तेमाल अगर गंगा के जल का होता है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी. पेयजल के लिए भी अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सकता है जो अभी तक नहीं हो रहा है. ऐसा होने से बिहार का भूजल भी सुधरेगा.

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