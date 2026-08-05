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बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, 73.99% अभ्यर्थी सफल घोषित

बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कर दिया है. कुल 73.99% अभ्यर्थी सफल हुई है. पढ़ें..

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बिहार में डीएलएड का परिणाम जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 8:03 PM IST

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पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 का परीक्षाफल जारी कर दिया है. इसके साथ ही समिति ने डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष तथा प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल भी घोषित कर दिया है. समिति के अध्यक्ष त्यागराजन एसएम ने परिणाम जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है.

डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट: समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 में कुल 223835 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 165609 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 73.99 प्रतिशत रहा है.

8-22 जून तक हुई थे एग्जाम: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 8 जून से 22 जून 2026 तक ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से किया गया था. परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिन्हें हल करने के लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित था. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था.

समिति ने बताया कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार राज्य के 60 सरकारी डीएलएड संस्थानों की 9100 सीटों तथा 246 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों की 21650 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा. नामांकन राज्य सरकार के आरक्षण नियमों एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसकी विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी. यह नामांकन प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए होगी.

कहां देखें रिजल्ट?: समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि की सहायता से बिहार बोर्ड की डीएलएड वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तथा स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इधर, समिति ने डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष और प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है. प्रथम वर्ष की परीक्षा में 48 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 36 सफल रहे. प्रथम वर्ष का उत्तीर्णता प्रतिशत 75 प्रतिशत रहा.

वहीं डीपीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 101 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 96 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. द्वितीय वर्ष का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.05 प्रतिशत रहा. दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 149 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 132 अभ्यर्थी सफल हुए. इस प्रकार दोनों परीक्षाओं का संयुक्त उत्तीर्णता प्रतिशत 88.59 प्रतिशत दर्ज किया गया.

स्क्रूटनी का अवसर: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष त्यागराजन एसएम ने बताया कि डीपीएड का परीक्षाफल आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपना रोल कोड एवं रोल नंबर दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों को अपने प्राप्तांक पर आपत्ति है, उन्हें स्क्रूटनी का अवसर दिया गया है.

अभ्यर्थी 10 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक प्रति विषय 200 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. स्क्रूटनी के लिए समिति ने अलग पोर्टल भी उपलब्ध कराया है. उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से समय-समय पर जारी होने वाली नामांकन एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

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