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बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, 73.99% अभ्यर्थी सफल घोषित

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 का परीक्षाफल जारी कर दिया है. इसके साथ ही समिति ने डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष तथा प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल भी घोषित कर दिया है. समिति के अध्यक्ष त्यागराजन एसएम ने परिणाम जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है.

डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट: समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 में कुल 223835 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 165609 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 73.99 प्रतिशत रहा है.

8-22 जून तक हुई थे एग्जाम: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 8 जून से 22 जून 2026 तक ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से किया गया था. परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिन्हें हल करने के लिए ढाई घंटे का समय निर्धारित था. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था.

समिति ने बताया कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार राज्य के 60 सरकारी डीएलएड संस्थानों की 9100 सीटों तथा 246 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों की 21650 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा. नामांकन राज्य सरकार के आरक्षण नियमों एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इसकी विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी. यह नामांकन प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए होगी.

कहां देखें रिजल्ट?: समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि की सहायता से बिहार बोर्ड की डीएलएड वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तथा स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इधर, समिति ने डीपीएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष और प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है. प्रथम वर्ष की परीक्षा में 48 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 36 सफल रहे. प्रथम वर्ष का उत्तीर्णता प्रतिशत 75 प्रतिशत रहा.