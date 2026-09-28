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बिहार डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी, 95% अभ्यर्थी पास

बिहार डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी हो गया है. 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी पास घोषित हुए. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार

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बिहार में डीएलएड का परिणाम जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 8:51 PM IST

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पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस टू फेस) प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने आज सोमवार को डीएलएड दोनों सत्रों का परीक्षाफल जारी किया. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रथम वर्ष में 95.40% अभ्यर्थी उत्तीर्ण
डीएलएड प्रथम वर्ष सत्र 2025-27 की परीक्षा में कुल 32,167 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें से 30,689 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है. इस तरह प्रथम वर्ष का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 95.40 रहा. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे वे अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं.

द्वितीय वर्ष का रिजल्ट भी जारी
वहीं, डीएलएड द्वितीय वर्ष सत्र 2024-26 की परीक्षा में कुल 30,939 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 29,559 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. द्वितीय वर्ष में उत्तीर्णता प्रतिशत 95.53 रहा. इस तरह दोनों वर्षों की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं.

रोल कोड और रोल नंबर से देख सकेंगे रिजल्ट
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट देखने की प्रक्रिया भी आसान रखी है. अपना परीक्षाफल देखने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की रिजल्ट वेबसाइट पर जाना होगा. यहां मांगी गई जानकारी में अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं.

वेबसाइट पर उपलब्ध है परीक्षाफल
डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट deledresult.biharboardonline.org पर उपलब्ध है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी इसी वेबसाइट के माध्यम से अपना परीक्षाफल चेक कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थी आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया और संबंधित संस्थान की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी, 73.99% अभ्यर्थी सफल घोषित

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