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बिहार डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी, 95% अभ्यर्थी पास

बिहार में डीएलएड का परिणाम जारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड (फेस टू फेस) प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने आज सोमवार को डीएलएड दोनों सत्रों का परीक्षाफल जारी किया. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रथम वर्ष में 95.40% अभ्यर्थी उत्तीर्ण

डीएलएड प्रथम वर्ष सत्र 2025-27 की परीक्षा में कुल 32,167 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें से 30,689 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है. इस तरह प्रथम वर्ष का कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 95.40 रहा. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे वे अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं. द्वितीय वर्ष का रिजल्ट भी जारी

वहीं, डीएलएड द्वितीय वर्ष सत्र 2024-26 की परीक्षा में कुल 30,939 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 29,559 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. द्वितीय वर्ष में उत्तीर्णता प्रतिशत 95.53 रहा. इस तरह दोनों वर्षों की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 95 फीसदी से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं.