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बिहार में नगर परिषद के EO की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस कस्टडी में ड्राइवर मिथिलेश

बिहार के रोहतास में डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की अपराधियों ने हमला कर हत्या कर दी.

murder in rohtas
रोहतास में नगर परिषद EO की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 7:09 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर हमला कर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र की है. घटना उस वक्त हुई जब कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार अपने सरकारी वाहन से पटना जा रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम में गए थे: घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार को डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार आज डेहरी के ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब से 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम से लौटकर अपने सरकारी वाहन से पटना जा रहे थे. इसी दौरान वह बारुण थाना क्षेत्र में धनौती पुल के पास जैसे ही पहुंचे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उनकी गाड़ी को कुछ देर तक ओवरटेक किया और फिर ड्राइवर की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर वाहन को रुकवा दिया.

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डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार (ETV Bharat)

लाठी-डंडे और रॉड से हमला: इसी दौरान उन पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ लाठी, डंडे और रॉड से हमला कर दिया. चर्चा यह भी है कि उन्हें गोली भी मारी गई है, पर फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद मौके की नजाकत को देखते हुए ड्राइवर फरार हो गया था. हालांकि ड्राइवर मिथिलेश कुमार को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है. पुलिस टीम द्वारा उसे हिरासत में रखकर फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है.

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घटना के बाद पहुंचे पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

सदर अस्पताल से रेफर के बाद मौत: इधर जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, तो लोग मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें डेहरी के निजी अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. बताया जाता है कि इस दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

वरीय अधिकारी कैंप कर रहे: घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा, रोहतास एसपी रौशन कुमार, औरंगाबाद के एसएसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, सासाराम की एसडीएम नेहा कुमारी तथा डेहरी के एसडीएम निलेश कुमार सहित वरीय अधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं. रोहतास डीएम ने बताया कि औरंगाबाद और रोहतास पुलिस मिलकर घटना की जांच कर रही है.

रोहतास डीएम दीपक मिश्रा (ETV Bharat)

"रात 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली की कार्यपालक पदाधिकारी घायल हैं. उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया. इसकी जांच की जा रही है. मेडिकल टीम गठित कर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया गया है. घटनास्थल औरंगाबाद की है. चालक को हिरासत में लिया गया है. औरंगाबाद और रोहतास पुलिस मिलकर जांच कर रही है." -दीपक मिश्रा, डीएम, रोहतास

विधानसभा में विधायक ने उठाये थे सवाल: बताया जाता है कि डेहरी के स्थानीय विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह ने हाल में ही नगर परिषद के EO विमल कुमार को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान सवाल उठाए थे. ऐसे में आज उनकी हत्या हो गई, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. फिलहाल औरंगाबाद तथा रोहतास जिले की पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में लगी है.

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घटना के बाद अस्पताल पहुंचे लोग (ETV Bharat)

चालक पर हत्या का आरोप: मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद वे रोहतास पहुंच चुके हैं. EO विमल कुमार की पत्नी बबीता कुमारी शव देखते ही दहाड़ मार-मार कर रोने लगीं. वह चीख-चीख कर ड्राइवर पर ही हत्या का आरोप लगा रही थीं. सिविल सर्जन ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जा रहा है.

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घटना के बाद अस्पताल में परिजन (ETV Bharat)

"हत्या के क्या कारण हैं, इसकी जानकारी मेडिकल रिपोर्ट से मिलेगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बाजू पर चाकू के निशान मिले हैं. गोली मारने की भी बात है, इसका खुलासा रिपोर्ट के बाद होगा." -डॉ मणिराज रंजन, सिविल सर्जन, रोहतास

साजिश के तहत हत्या का आरोप: इधर डेहरी डालमियानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी भी घटना की सूचना मिलते ही नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि नगर परिषद के EO विमल कुमार काफी मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है.

रोहतास में हत्या (ETV Bharat)

"कार्यक्रम से घर की ओर निकल रहे थे. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया है. हत्या के पीछे बड़ी साजिश है. वे अपना काम ईमानदारी से करते थे. पुलिस प्रशासन इस घटना की जांच कर आरोपी को सजा दिलाए." -शशि कुमारी, मुख्य पार्षद

गया जिले के रहने वाले थे: बता दें कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार मूल रूप से गया जिले के शेरघाटी के रहने वाले थे. उनकी फिलहाल पोस्टिंग डेहरी डालमियानगर नगर परिषद में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर थी. वह आज पटना अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक घटना हो गई. मृतक के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं.

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