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बिहार में दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़े.. पुलिस ने जबरन हटाया

पटना दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में दारोगा अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने पटना में जमकर बवाल काटा. इस दौरान बैरिकेड्स को भी तोड़ दिए. वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया. जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ जबर्दस्त भिड़ंत हुई है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर हटा दिया है. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र डंटे हुए हैं.

दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

असल में ये प्रदर्शनकारी 1799 दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द होने का विरोध कर रहे हैं. ये लोग परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लेने और पहले जारी किए गए नतीजे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इन्होंने सरकार पर युवाओं और छात्रों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है.