बिहार में दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़े.. पुलिस ने जबरन हटाया
दारोगा अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया है. जेपी गोलंबर पर पुलिस से भिड़ंत हो गई है. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : October 29, 2026 at 2:20 PM IST
पटना: बिहार में दारोगा अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने पटना में जमकर बवाल काटा. इस दौरान बैरिकेड्स को भी तोड़ दिए. वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया. जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ जबर्दस्त भिड़ंत हुई है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर हटा दिया है. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र डंटे हुए हैं.
दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
असल में ये प्रदर्शनकारी 1799 दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द होने का विरोध कर रहे हैं. ये लोग परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लेने और पहले जारी किए गए नतीजे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इन्होंने सरकार पर युवाओं और छात्रों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है.
इस महीने दूसरी बार प्रोटेस्ट
दारोगा अभ्यर्थी इस महीने दूसरे बार प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले 5 अक्टूबर को पटना में गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास (लोक सेवस आवास) और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कार्यालय की ओर मार्च किया था. हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर से पहले ही रोक दिया था.
क्यों रद्द हुई थी मुख्य लिखित परीक्षा?
23 सिंतबर 2026 को बिहार पुलिस सेवा आयोग (BPSSC) ने 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए हुई मुख्य लिखित परीक्षा को अचानक रद्द करने का ऐलान किया था. आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति ने कहा, '27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है. नई तिथि के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा.'
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