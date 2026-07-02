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बिहार के नवादा में सनसनी, बंद कमरे में मृत मिले पति-पत्नी, FSL जुटा रही सुराग

बिहार के नवादा में बंद कमरे में पति-पत्नी का शव बरामद हुआ. कमरा अंदर से लॉक था. FSL की टीम कर रही जांच-

नवादा में बंद कमरे में मिला पति-पत्नी का शव
नवादा में बंद कमरे में मिला पति-पत्नी का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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नवादा : बिहार के नवादा में बंद कमरे में पति-पत्नी का शव बरामद हुआ. मामला नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव का है. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस दर्दनाक घटना में 9 वर्षीय इकलौता बेटा अनाथ हो गया, जबकि पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानते हुए सभी पहलुओं से जांच में जुटी है.

नवादा में बंद कमरे में मिला पति-पत्नी का शव : जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत परमा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंद कमरे से पति-पत्नी के शव बरामद किए गए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि 9 वर्षीय इकलौता बेटा अनाथ हो गया है.

मौके पर FSL की टीम कर रही जांच : गुरुवार को नवादा SP अभिनव धीमान ने घटनास्थल परमा गांव पहुंचकर इस मामले का जायज़ा लिया. स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. कमरे के भीतर पति-पत्नी मृत अवस्था में पाए गए. इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी.

घटना स्थल का निरीक्षण करते एसपी अभिनव धीमान
घटना स्थल का निरीक्षण करते एसपी अभिनव धीमान (ETV Bharat)

सभी पहलू पर पुलिस कर रही जांच : प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय सुबोध सिंह और उनकी पत्नी रूबी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों ने जहरीला पेय पदार्थ पी लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई.

पिता के संग की थी मारपीट : घटना के संबंध में एक चौंकाने वाली जानकारी यह भी सामने आई है कि कुछ दिन पहले ही सुबोध सिंह ने अपने पिता बच्चू सिंह के साथ मारपीट की थी, जिसमें उनके पिता का हाथ टूट गया था और वे अस्पताल में भर्ती थे. बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद जब पिता अस्पताल से घर लौटे, तो उन्होंने बेटे और बहू को मृत पाया.

जारी है जांच : थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि- ''पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. फिलहाल मामला संदिग्ध बना हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.'' इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है.

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