52 गेंदें… 200 रन… 27 छक्के! सीएम सम्राट बोले-15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का एक और धमाका
Vaibhav Sooryavanshi World Record:15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा.
Published : November 24, 2026 at 6:39 PM IST
पटना. मात्र 15 साल की उम्र में शतक पर शतक बनाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने एक बार फिर मात्र 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरे शतक के साथ एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.
यूएई के खिलाफ दिलाई जीत
मंगलवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इंडिया-ए और यूएई के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से दमदार जीत दर्ज की. इंडिया-ए ने अपने आखिरी ग्रुप-बी मुकाबले में यूएई का सामना किया और इस शानदार जीत का पूरा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है. 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 28 गेंदों में शतक बनाकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.
कैसे तोड़े एक के बाद रिकॉर्ड
250 रनों का पीछा करने उतरे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी पिच पर टिके रहे और तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने मात्र 16 गेंदों में अपने पहले 50 रन पूरे किए और इसके बाद अगले 12 गेंदों में दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए शतक पूरा किया. वैभव यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का कीर्तिमान रचा और 52 गेंदों में 200 रन पूरे करते हुए कुल 53 गेंदों में 204 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.
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क्या बोले वैभव सूर्यवंशी
इस धुआंधार पारी के बाद इंडिया-ए के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा था. मेरी यही सोच थी कि अगर पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो थोड़ा समय लेकर लंबी पारी खेलूंगा. अच्छी बात यह रही कि विकेट अच्छा था और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, इसलिए मैंने अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा किया."
वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि पर बिहार में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गयी है. बिहार के सीएम से लेकर क्रिकेट प्रेमी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में जमकर पोस्ट किये जा रहे हैं.
बिहार के लाल का एक और धमाका
वैभव की इस उपलब्धि पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का एक और धमाका. यूएई के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाया और इसके बाद 52 गेंदों में दोहरा शतक भी लगाया. बिहार की धरती के इस युवा सितारे ने अपनी ऐतिहासिक पारी से पूरे देश का मान बढ़ाया है. उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं."
🔥 बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का एक और धमाका! 🇮🇳🏏 UAE के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले में वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाया। इसके बाद 52 गेंदों में दोहरा शतक भी लगाया। बिहार की धरती के इस युवा सितारे ने अपनी ऐतिहासिक पारी से पूरे देश का मान बढ़ाया है। उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ! 🇮🇳 #VaibhavSooryavanshi #BiharKaLal #ProudBihar #Cricket #TeamIndia— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 24, 2026
एक बिहारी, सब पर भारी
वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "एक बिहारी, सब पर भारी. वैभव सूर्यवंशी ने महज 53 गेंदों में 204 रन ठोककर क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया. 28 छक्के और 7 चौकों के साथ उनकी धुआंधार बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया. बिहार के लाल पर पूरे देश को गर्व है."
एक बिहारी, सब पर भारी! वैभव सूर्यवंशी ने महज 53 गेंदों में 204 रन ठोककर क्रिकेट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। 28 छक्के और 7 चौकों के साथ उनकी धुआँधार बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। बिहार के लाल पर पूरे देश को गर्व है! #VaibhavSooryavanshi https://t.co/O5gFMQAr5f— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) November 24, 2026
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