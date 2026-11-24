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52 गेंदें… 200 रन… 27 छक्के! सीएम सम्राट बोले-15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का एक और धमाका

पटना. मात्र 15 साल की उम्र में शतक पर शतक बनाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने एक बार फिर मात्र 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरे शतक के साथ एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

मंगलवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इंडिया-ए और यूएई के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से दमदार जीत दर्ज की. इंडिया-ए ने अपने आखिरी ग्रुप-बी मुकाबले में यूएई का सामना किया और इस शानदार जीत का पूरा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है. 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 28 गेंदों में शतक बनाकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

कैसे तोड़े एक के बाद रिकॉर्ड

250 रनों का पीछा करने उतरे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी पिच पर टिके रहे और तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने मात्र 16 गेंदों में अपने पहले 50 रन पूरे किए और इसके बाद अगले 12 गेंदों में दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए शतक पूरा किया. वैभव यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का कीर्तिमान रचा और 52 गेंदों में 200 रन पूरे करते हुए कुल 53 गेंदों में 204 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

क्या बोले वैभव सूर्यवंशी

इस धुआंधार पारी के बाद इंडिया-ए के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा था. मेरी यही सोच थी कि अगर पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो थोड़ा समय लेकर लंबी पारी खेलूंगा. अच्छी बात यह रही कि विकेट अच्छा था और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, इसलिए मैंने अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा किया."

वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि पर बिहार में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गयी है. बिहार के सीएम से लेकर क्रिकेट प्रेमी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में जमकर पोस्ट किये जा रहे हैं.