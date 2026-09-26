बिहार में करोड़ों की लागत से बना शवदाह गृह बेकार, धूल फांक रहे उपकरण; सवाल- किसके लिए रुपये हुए खर्च?
4 करोड़ की लागत से बने विद्युत और पारंपरिक शवदाह गृह में लगा ताला, एक साल बाद भी नहीं हुआ दाह संस्कार. रिपोर्ट-अटल बिहार पांडे
Published : September 26, 2026 at 5:24 PM IST
गोपालगंज: कहते हैं मृत्यु के बाद मृत शरीर को सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में इसी अंतिम संस्कार के लिए निर्मित मुक्तिधाम बंद पड़ा है. लगभग साल भर पहले निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्युत शवदाह गृह पूरी तरह तैयार है, पर विडंबना यह है कि निर्माण कार्य पूरा होने के लंबे समय बाद भी इसमें ताले लटके हुए है.
चार करोड़ रुपये की लागत
मिली जानकारी के मुताबिक लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से चिराई घर के पास इसका निर्माण कराया गया था. हालात ये हैं कि आज इसपर ताला लगा है जिससे आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. नगर परिषद का दावा है कि मौके पर हमेशा दो कर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है.
बुडको द्वारा शवदाह गृह का निर्माण
बताया जा रहा है कि नगर परिषद गोपालगंज द्वारा लगभग 4 से 5 कट्ठा भूमि पर बुडको कंपनी द्वारा शवदाह गृह का निर्माण कराया गया. इसके निर्माण पर लगभग 4 करोड़ (कुल 3.85 करोड़ रुपये) की लागत आई. इसे वर्ष 2021-22 में नमामि गंगे और राज्य योजना के तहत स्वीकृत किया गया था.
औपचारिक व भव्य उद्घाटन अब तक नहीं
मिली जानकारी के तहत इसका निर्माण कार्य 2023 के अंत तक मुख्य रूप से पूरा कर लिया गया था, लेकिन विद्युतीकरण, मोटर फिटिंग और फिनिशिंग का कार्य 2024 तक चला. हालात ये हैं कि इस विद्युत शवदाह गृह का औपचारिक व भव्य उद्घाटन अभी तक नहीं हो सका है.
'मुख्यमंत्री द्वारा एक साल पहले वर्चुअल उद्घाटन'
नगर परिषद, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका फीता काटकर औपचारिक लोकार्पण आज तक लंबित है, लेकिन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा एक साल पहले यानी 2025 में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था.
अस्वास्थ्यकर वातावरण में दाह संस्कार
इसके बावजूद स्थानीय लोगों को आज भी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए सुविधाओं के अभाव में भटकना पड़ता है. मजबूरी में लोग सड़कों के किनारे, खाली पड़े खेतों, गंडक नदी या तुरकाहा नहर के आसपास असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में दाह संस्कार करने को विवश हैं.
बच्चे व महिलाएं आतंकित
बारिश के दिनों में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब खुले में सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करना और शव का दाह संस्कार संपन्न कराना एक कठिन चुनौती बन जाता है. हालात ये होते हैं कि कई बार इन रास्तों पर दाह संस्कार होता देख बच्चे व महिलाएं आतंकित हो जाते है.
आस-पास के लोगों के लिए असहज स्थिति
खुले में और सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी असहज स्थिति पैदा होती है. नगर परिषद द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार ना होना या फिर कर्मियों का नियमित मौजूद ना होना भी एक बड़ा कारण हो सकता हैं.
धूल फांक रहे उपकरण
करोड़ों रुपये खर्च कर शवदाह गृह में इलेक्ट्रिक और आधुनिक व लकड़ी-आधारित बर्नर लगाए गए हैं, इसके अलावा शवदाह गृह में प्रतीक्षालय, पेयजल और शेड जैसी सुविधाएं भी तैयार हैं, लेकिन समय पर चालू न होने से उपकरण धूल फांक रहे हैं.
जनता का सवाल-ताला क्यों जड़ा रहता है?
गोपालगंज की जनता अब यह सवाल उठा रही है कि जब जनसुविधा के लिए इतनी बड़ी परियोजना तैयार कर ली गई है, तो इसमें ताला क्यों जड़ा रहता है. बताया जाता है कि इसमें 1 विद्युत बेड के साथ-साथ पारंपरिक विधि से दाह संस्कार के लिए 2 लकड़ी वाले बेड भी बनाए गए हैं.
क्या कहते हैं स्थानीय?
वहीं पूरे मामले पर स्थानीय मुन्ना चौधरी का कहना है कि शवदाह गृह को बने हुए लगभग एक साल हो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि जो भी दाह संस्कार किया जा रहा है वह इस शवदाह गृह के पीछे खुली जगह में किया जा रहा है. अक्सर स्कूल के बच्चे या पैरेंट्स या कोई आम आदमी इस रास्ते से होकर गुजरते है. उनके मुताबिक इन परिस्थितियों में बच्चे डर जाते है.
"शवदाह गृह को बने हुए लगभग एक साल हो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जो भी दाह संस्कार किया जा रहा है वह इस शवदाह गृह के पीछे खुली जगह में किया जा रहा है. अक्सर स्कूल के बच्चे या पैरेंट्स या कोई आम आदमी इस रास्ते से होकर गुजरते है. इन परिस्थितियों में बच्चे डर जाते है. जब ये निर्मित है तो इसको जल्द से जल्द उपयोग में लाना चाहिए."- मुन्ना चौधरी, स्थानीय
लकड़ी और विद्युत यूनिट दोनों ही मौजूद
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि चिराई घर के पास बुडको के द्वारा लगभग चार करोड़ की लागत से विद्युत शव दाह गृह बनकर तैयार है. एक साल पहले ही इसका उद्घाटन हो गया है. इसमें लकड़ी और विद्युत यूनिट दोनों ही बनाया गया है. अधिकारी के मुताबिक नगर परिषद के दो स्टाफ भी नियमित रूप से वहां मौजूद रहते है.
स्थानीय परंपराओं के अनुकूल नहीं शवदाह गृह की बनावट
पदाधिकारी कहते हैं कि यहां दाह संस्कार की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है. हमने प्रचार प्रसार भी कराया है. माइकिंग और होडिंग बैनर के माध्यम से भी जागरुक करने की कोशिश की गई है. समय समय पर सफाई भी कराते है. काफी प्रयास के बाद भी लोग वहां नहीं आते है. अधिकारी के मुताबिक लोग कम आने का कारण यह है कि शवदाह गृह की जो बनावट है, वह स्थानीय लोगों की परंपराओं के अनुकूल नहीं है.
"यहां दाह संस्कार की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है. हमने प्रचार प्रसार भी कराया है. माइकिंग और होडिंग बैनर के माध्यम से भी जागरुक करने की कोशिश की गई है. समय समय पर सफाई भी कराते है. काफी प्रयास के बाद भी लोग वहां नहीं आते है. इसका कारण यह है कि शवदाह गृह की जो बनावट है, वह स्थानीय लोगों की परंपराओं के अनुकूल नहीं है."- नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी
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