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मौत के बाद भी इंसाफ नहीं.. बिहार के कोर्ट में 63 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग

बिहार में 63 लाख से अधिक मामले लंबित होने से न्याय व्यवस्था सुस्त है. मुवक्किलों की मौत के बाद भी फैसले नहीं हो रहे हैं.

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बिहार के कोर्ट में 63 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 7:08 PM IST

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पटना: मुजफ्फरपुर के जाहिर हुसैन को हत्या मामले में सिविल कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. न्याय के लंबे इंतजार में चार साल पहले जाहिर हुसैन की मौत हो गई, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में उनका यह केस आज भी लंबित पड़ा हुआ है.

बीस साल पुराना इंतजार: मुजफ्फरपुर के ही लालबाबू प्रसाद के खिलाफ हत्या का मामला संख्या 190/2005 दर्ज था. निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लालबाबू प्रसाद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उनके केस का एडमिशन तो हो गया, लेकिन आज 20 साल बीत जाने के बाद भी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई तक नहीं हो सकी है.

ना सजा खत्म और ना ही बरी हुए: लालबाबू प्रसाद वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर हैं. अगर अदालत में समय पर सुनवाई हो गई होती, तो वैसी स्थिति में या तो वह अपनी सजा पूरी कर चुके होते या फिर अब तक वह कोर्ट से बरी हो गए होते. पिछले 20 वर्षों से उनका यह क्रिमिनल मामला बिना किसी सुनवाई के फाइलों में धूल फांक रहा है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

दिनेश प्रसाद की मौत के बाद केस पेंडिंग: मुजफ्फरपुर जिले का ही एक और मामला न्याय व्यवस्था की सुस्त रफ्तार को दिखाता है. साल 2008 में मामला संख्या 664/2008 के तहत दिनेश प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत ने सजा सुनाई थी. हत्या के इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास मिला था. दिनेश प्रसाद की मौत भी कुछ साल पहले हो चुकी है, लेकिन यह मामला अब तक कोर्ट में लंबित है.

बिहार की अदालतों पर बढ़ता बोझ: अंग्रेजी की मशहूर कहावत "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है, बिहार में आज बिल्कुल सच साबित हो रही है. राज्य की विभिन्न अदालतों में 63 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. इसके कारण न्यायिक व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और पीड़ितों को दशकों तक फैसले का इंतजार करना पड़ता है.

वकील शांतनु कुमार ने शराबबंदी को बताया कारण: पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु कुमार बताते हैं कि बिहार की न्यायिक प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है. राज्य में लागू शराबबंदी कानून ने न्यायालयों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने भी कहा था कि बिहार में शराबबंदी का फैसला पूरी तरह से अदूरदर्शी था.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

जजों की व्यस्तता और नियमित सुनवाई में देरी: वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, शराबबंदी कानून के मुकदमों के चलते स्थिति इतनी खराब है कि हाई कोर्ट के 14 से 15 जजों को नियमित रूप से सिर्फ बेल यानी जमानत की सुनवाई करनी पड़ती है. न्यायालय पर इस अत्यधिक अतिरिक्त बोझ के चलते ही आम मुकदमों की सामान्य नियमित सुनवाई में भारी देरी होती है.

इंजीनियर अवनींद्र सिंह का दस साल पुराना केस: वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु कुमार न्यायिक देरी की हकीकत बयां करने के लिए सुगौली चीनी मिल के इंजीनियर अवनींद्र सिंह का उदाहरण देते हैं. मोतिहारी के रहने वाले अवनींद्र सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने केस संख्या 14622/2016 दायर किया था. इस बात को 10 साल बीत गए, पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है.

"रामचंद्र राय नाम के व्यक्ति ने न्याय की आस में केस संख्या 1088/2013 के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. साल 2016 में इसकी पहली सुनवाई हुई, लेकिन 10 साल तक कोई प्रगति न होने पर मुवक्किल ने थक-हारकर केस वापस ले लिया." -शांतनु कुमार, अधिवक्ता, हाई कोर्ट

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वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु कुमार (ETV Bharat)

बिहार देश में तीसरे स्थान पर: बिहार में लंबित मामलों की तस्वीर राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों से साफ होती है. इसके अनुसार, बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां लंबित मामलों की भारी भरमार है. लंबित केस के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार तीसरे स्थान पर है. राज्य की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लाखों मुकदमे वर्षों से बैकलॉग में पड़े हैं.

सिविल मामलों का सबसे बड़ा अंबार: न्यायिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में सिविल यानी दीवानी मामलों से संबंधित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है. राज्य में वर्तमान में कुल 44 लाख 87 हजार 336 सिविल केस पेंडिंग हैं. भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और सरकारी मामलों की बड़ी संख्या के कारण आम लोगों के सामने समय पर न्याय पाना बड़ी चुनौती बन गया है.

क्रिमिनल केस और शराबबंदी का दबाव: अगर क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों की बात कर लें, तो बिहार में कुल मिलाकर 19 लाख 40 हजार 607 केस पेंडिंग चल रहे हैं. इस तरह राज्य में कुल पेंडिंग केस 63 लाख से अधिक हैं. इन लंबित मुकदमों में बिहार के सख्त शराबबंदी कानून से जुड़े लगभग 8 लाख से अधिक मामले शामिल हैं.

बिहार के कोर्ट में 63 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे आगे: राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों में लंबित मुकदमों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है. नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लंबित केस के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है. इस सूची में बिहार का स्थान तीसरा है.

पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी भारी बैकलॉग: लंबित मुकदमों की इस राष्ट्रीय सूची में पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्य भी पीछे नहीं हैं. इन राज्यों में भी मुकदमों का बहुत बड़ा बैकलॉग जमा हो चुका है. यहाँ की अदालतों में भी 5 से 10 साल से पुराने लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, जिससे न्याय की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है.

एक केस के निपटारे में लगते हैं 5.6 साल: 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. बिहार देश के उन शीर्ष राज्यों में शामिल है, जहां जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में औसतन प्रति मामला निपटारे में लगने वाला समय पूरे देश में सबसे अधिक है. यहाँ एक केस को सुलझाने में लगभग 5.6 वर्ष का समय लगता है.

दस साल से पुराने पेंडिंग केसों का प्रतिशत: बिहार की अदालतों में लंबित कुल मुकदमों में से 24% मामले ऐसे हैं, जो 10 साल से अधिक समय से पेंडिंग पड़े हैं. इन पुराने पेंडिंग मामलों में 67% सिविल और 30% क्रिमिनल मामले शामिल हैं. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि एक दशक बीत जाने के बाद भी लोगों को इंसाफ की पहली किरण नहीं दिखती है.

पांच से दस साल पुराने मुकदमों के आंकड़े: राज्य के अंदर 21% मामले ऐसे हैं जो 5 साल से 10 साल के बीच की अवधि से पेंडिंग चल रहे हैं. इन 5 से 10 साल पुराने लंबित मामलों के वर्गीकरण को देखें, तो इनमें 73% सिविल मामले शामिल हैं, जबकि 27 प्रतिशत क्रिमिनल केस अदालतों में अपनी सुनवाई के इंतजार में अटके हुए हैं.

तीन से पांच साल की श्रेणी वाले लंबित मामले: अगर बात 3 से 5 साल के बीच की समयावधि की कर लें, तो इस श्रेणी में कुल 11% केस पेंडिंग चल रहे हैं. अदालतों में लंबित इन मुकदमों में 74% सिविल मामले शामिल हैं, जबकि 26% क्रिमिनल केस हैं. समय बीतने के साथ ही नए केस लगातार इस बैकलॉग सूची का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

एक साल से कम पुराने लंबित नए मामले: अदालतों में मुकदमों के आने का सिलसिला थमा नहीं है. 1 साल से कम अवधि वाले लगभग 25% केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं. इन नए दर्ज लंबित मामलों के भीतर 68% सिविल मामले शामिल हैं, जबकि 32% क्रिमिनल केस हैं. नए मामलों के जुड़ने से न्यायिक व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है.

11 लाख से अधिक मुकदमों का डिस्पोजल: हाल के दिनों में बिहार के न्यायालयों में मामलों के डिस्पोजल यानी निपटारे की गति में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है. पिछले एक साल के आंकड़ों के अनुसार, अदालतों द्वारा 6 लाख 53 हजार 547 सिविल मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 4 लाख 54 हजार 214 क्रिमिनल मामलों का डिस्पोजल हुआ है.

दर्ज मुकदमों और निपटारे के बीच का बड़ा अंतर: बिहार में पिछले एक साल के दौरान अदालतों द्वारा कुल मिलाकर 11 लाख 17 हजार 761 मामलों का डिस्पोजल किया गया है. हालांकि, इसी समान अवधि के दौरान राज्य में कुल मिलाकर 11 लाख 79 हजार 628 नए मामले फाइल भी हुए थे. इस तरह दर्ज मामलों और डिस्पोजल में 61,857 का अंतर रहा.

अनुपात बराबर करने के लिए गति बढ़ाने की चुनौती: अर्थात, अगर अदालतों द्वारा इन 61,857 अतिरिक्त मामलों का निपटारा समय रहते कर दिया जाता, तो केस दर्ज होने और डिस्पोजल होने का अनुपात बिल्कुल बराबर हो जाता. न्यायिक बैकलॉग को खत्म करने और इस अंतर को पाटने के लिए अदालतों को अपनी कार्यप्रणाली की गति को और अधिक तेज करना होगा.

आधी स्ट्रैंथ पर कोर्ट: पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार बताते हैं कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में केवल 44 जज कार्यरत हैं, जबकि कुल स्वीकृत स्ट्रैंथ 53 जजों की है. सामान्य तौर पर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय अपनी आधी स्ट्रैंथ के आसपास ही चल रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार (ETV Bharat)

न्याय की लंबी आस में दम तोड़ते मुवक्किल: अधिवक्ता अरविंद कुमार के अनुसार, उनके पास मुजफ्फरपुर के ही तीन ऐसे मामले हैं जो पिछले 15 से 20 साल से लगातार अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं. दुखद स्थिति यह है कि इन तीन मामलों में से दो मामलों में तो मुख्य अभियुक्तों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन न्याय का फैसला अब तक नहीं आया है.

"न्यायालय में लोगों को न्याय पाने में वर्षों लग जा रहे हैं. हमारे पास मुजफ्फरपुर के तीन ऐसे मामले हैं जो 15-20 साल से लंबित हुए हैं दो मामले में तो अभियुक्त की मौत भी हो चुकी है." -अरविंद कुमार, अधिवक्ता, हाई कोर्ट

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