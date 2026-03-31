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हर क़दम पर दंडवत,हर धड़कन में राधा नाम: प्रेमानंद महाराज से मिलन की तड़प में बिहार के दंपत्ति की अनूठी यात्रा

संतकबीरनगर : वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अनोखा मंजर संतकबीरनगर की सड़क पर देखने को मिला. बिहार के दंपती जय शाह और सावित्री देवी ने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन की अभिलाषा में दंडवत यात्रा शुरू की है. जिसे देख सुनकर हर कोई दंग है. दंपती बिहार से वृंदावन तक का 1007 किलोमीटर का सफर दंडवत (लेटकर प्रणाम करते हुए) तय कर रहा है. दंपती संतकबीरनगर की सीमा में पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया.

ईटीवी भारत से बातचीत दंपती ने अपने अनुभव साझा किए. जय शाह ने बताया कि बिहार से निकले हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है. धीमी, लेकिन दृढ़ यात्रा के जरिए वे अगले 4 महीनों में कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचेंगे. जय शाह का कहना है कि रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयां महाराज जी के प्रति उनके प्रेम के आगे बौनी साबित हो रही हैं. जय शाह पत्नी सावित्री के साथ प्रतिदिन नियत दूरी तय करते हैं और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन पुनः यात्रा प्रारंभ कर देते हैं. सावित्री देवी भी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं.

सावित्री बताती हैं कि प्रेमानंद महाराज के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है. उनकी भक्ति से हमें ऊर्जा और हिम्मत मिल रही है. दंडवत यात्रा करके वृंदावन पहुंचने का संकल्प हमने ठाना है. जिसे हर हाल में पूरा करना है. भक्ति और श्रद्धा से बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है. वहीं संतकबीरनगर के निवासियों ने दंपती के इस कठोर संकल्प की सराहना की और सुरक्षित वृंदावन पहुंचने की कामना की.