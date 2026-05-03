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बिहार बनेगा 'बेस्ट गवर्नेंस' स्टेट! अब सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से होगी थानों और अंचलों की निगरानी

पुलिस महकमा दूसरे स्थान पर: दूसरे स्थान पर पुलिस महकमा है. पुलिस विभाग के तहत लगभग 28% मामले दर्ज हुए हैं. एफआईआर दर्ज करने, जांच और केस मैनेजमेंट में गड़बड़ी के चलते निगरानी ने कार्रवाई की है. तीसरे स्थान पर इंजीनियरिंग/निर्माण विभाग है. लगभग 15-18% मामले इंजीनियरिंग और निर्माण विभाग के तहत दर्ज किए गए हैं.

राजस्व विभाग में 30 प्रतिशत मामले: साल 2025 में निगरानी विभाग ने जितनी कार्रवाई की है, उसमें सबसे ऊपर राजस्व विभाग है. राजस्व विभाग के तहत लगभग 30% मामले दर्ज किए गए हैं. जमीन, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन में सबसे ज्यादा रिश्वत के मामले सामने आए हैं.

विजिलेंस विभाग की कार्रवाई के आंकड़े: अगर बात विजिलेंस डिपार्टमेंट की कर लें तो पिछले वित्तीय वर्ष में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसमें सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग के हैं. लगभग 30% कार्रवाई राजस्व विभाग के तहत की गई है. दूसरे स्थान पर पुलिस विभाग है, जहां 28% मामलों में कार्रवाई पुलिस के खिलाफ की गई है.

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के अधिक मामले: आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन एजेंसियां काम कर रही हैं. विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल विजिलेंस यूनिट भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करती हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ नई पहल: नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में पहल की है. मुख्यमंत्री ने थाना, ब्लॉक और अंचल की निगरानी सीधे सीएमओ से करने का फैसला लिया है. आगामी 29 मई से कार्य योजना पर काम शुरू होने की घोषणा की गई है.

सीएम के एजेंडे में भ्रष्टाचार सबसे ऊपर: बिहार एक डेवलपिंग स्टेट है. कृषि प्रधान राज्य होने के चलते बिहार की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है. बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस मुकाम को हासिल करने में भ्रष्टाचार सबसे बाधक कंपोनेंट है.

सीएम सचिवालय से होगी निगरानी: ऐसे में नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अंचल कार्यालयों और थानों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से करने की घोषणा से आस जगी है. हालांकि, अब भी सरकार के समक्ष कई चुनौतियां बरकरार हैं.

भ्रष्ट राज्यों की सूची में बिहार: ठेके, बिल पास और प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर कार्रवाई हुई है. पंचायत/स्थानीय निकाय के तहत लगभग 10-12% मामले प्रकाश में आए हैं. योजनाओं के क्रियान्वयन और फंड में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हुई है. भ्रष्ट राज्यों की सूची में बिहार टॉप तीन राज्यों में गिना जाता है.

सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े: एक भारत-स्तरीय सर्वे (India Corruption Survey) के अनुसार बिहार भ्रष्टाचार की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर रहा है, जहां 75 प्रतिशत लोगों ने बताया कि अपना काम कराने के लिए उन्हें घूस देनी पड़ती है. पहले स्थान पर राजस्थान का नाम आता है. इस आंकड़े को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंभीरता से लिया है.

बैठक में आईपीएस अधिकारी (ETV Bharat)

वेस्टर्न कल्चर के चलते बढ़ा भ्रष्टाचार: बिहार में भ्रष्टाचार कम हो, इसे लेकर शोधकर्ता और बुद्धिजीवियों के अंदर भी चिंता है. एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक डॉ. बीएन प्रसाद कहते हैं कि जब समाज में सामूहिक शक्तियां या फिर सामाजिक शक्ति मजबूत होगी, तब भ्रष्टाचार कम होगा.

बाजारवाद और उपभोक्तावाद का असर: बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार इसलिए अधिक है कि यहां व्यक्तिवादी शक्तियां मजबूत हैं. हर व्यक्ति को कार, घर और महंगे मोबाइल का शौक है; अगर एक हो गया तो दूसरे और फिर उसके बाद तीसरे की सोच लोगों के अंदर है. इसके अलावा बाजारवाद, उपभोक्तावाद और रागात्मक संस्कृति के चलते बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है. रागात्मक संस्कृति से तात्पर्य पश्चिमी संस्कृति है.

"भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे, जो बिहार में हैं लेकिन कानून को लागू करने की स्थिति मजबूत नहीं है. बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार तभी कम हो सकता है जब मनुष्य के अंदर सामाजिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच हो." -डॉ. बीएन प्रसाद, प्राध्यापक, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट

डॉ. बीएन प्रसाद (ETV Bharat)

जन जागरण और मानवीय संवेदना: जरूरी इस बात की है कि सभी स्तर पर और सभी संस्थानों में जन जागरण फैलाया जाए और मनुष्यों के अंदर संवेदना को जगाया जाए. बीएन प्रसाद कहते हैं कि मौर्य काल में भ्रष्टाचार कम था और मूल्यों का ह्रास भी नहीं हुआ था. प्रशासन के अंदर संवेदनशीलता थी और गुप्तचर व्यवस्था भी मजबूत थी. राजा रात को प्रजा का हाल जानने के लिए उनके बीच जाते थे.

भ्रष्टाचार के तीन प्रमुख सिद्धांत: डॉ. विद्यार्थी विकास अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान में प्रोफेसर हैं. बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी भी चिंता है. विद्यार्थी विकास कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुख्यतः तीन सिद्धांतों पर आधारित है. पहला है 'प्रिंसिपल-एजेंट सिद्धांत', जिसके तहत पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच संबंध होता है और इसी की बिना पर भ्रष्टाचार फलता-फूलता है.

संस्थानों की संलिप्तता और नियम: दूसरा है 'कलेक्टिव एक्शन सिद्धांत', जिसके तहत भ्रष्टाचार सामाजिक नियमों से गवर्न होता है. तीसरा है 'इंस्टीट्यूशनल सिद्धांत', जिसके तहत भ्रष्टाचार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संलिप्तता होती है. इन तीनों स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है.

अंचल और थानों की प्रभावी निगरानी के लिए बहु-स्तरीय सिस्टम जरूरी है:

डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम: राजस्व और पुलिस से जुड़े सभी काम जैसे जमीन दाखिल-खारिज, एफआईआर, केस डायरी को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिये. हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड होत्रा और किसी भी स्तर पर जांच आसान हो सकेगी.

राजस्व और पुलिस से जुड़े सभी काम जैसे जमीन दाखिल-खारिज, एफआईआर, केस डायरी को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिये. हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड होत्रा और किसी भी स्तर पर जांच आसान हो सकेगी. सीएम डैशबोर्ड: मुख्यमंत्री सचिवालय में एक रियल-टाइम डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिये, जहां अंचल और थानों के प्रदर्शन, लंबित मामलों और शिकायतों की स्थिति एक क्लिक में देखी जा सके.

मुख्यमंत्री सचिवालय में एक रियल-टाइम डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिये, जहां अंचल और थानों के प्रदर्शन, लंबित मामलों और शिकायतों की स्थिति एक क्लिक में देखी जा सके. सीसीटीवी और ऑडिट: अंचल कार्यालयों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये. इससे घूसखोरी और मनमानी पर अंकुश लग सकेगा.

अंचल कार्यालयों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये. इससे घूसखोरी और मनमानी पर अंकुश लग सकेगा. पब्लिक फीडबैक सिस्टम: जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित किए जाएं, जहां शिकायत दर्ज होते ही उसका ट्रैकिंग नंबर मिले.

जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित किए जाएं, जहां शिकायत दर्ज होते ही उसका ट्रैकिंग नंबर मिले. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर नियंत्रण: संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक तैनाती को रोका जाए और ट्रांसफर-पोस्टिंग को पारदर्शी बनाया जाए.

नीचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए: राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार कहते हैं कि ब्लॉक, अंचल और थाने से अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आम लोगों के लिए राहत की बात होगी. पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समय में थाना, ब्लॉक और अंचल में भ्रष्टाचार निचले स्तर पर था, जिसके चलते एप्पलबी ने बिहार को बेस्ट गवर्निंग स्टेट कहा था.

डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

"अगर लोग ऑनलाइन आवेदन देते हैं और इसका निष्पादन ऑनलाइन हो जाता है, तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा. इसके अलावा ट्रांसफर-पॉस्टिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए. अधिकारियों की समय-समय पर रेटिंग भी की जानी चाहिए ताकि उनका परफॉर्मेंस पता चल सके. जो अधिकारी काम का निपटारा न करें, उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए." -डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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