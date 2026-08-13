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हाजीपुर में ठेकेदार की हत्या, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे.. अपराधियों ने मारी 5 गोली

हाजीपुर: बिहार के हाजीपुर शहर के दिग्घी निवासी समाजसेवी एवं चर्चित संवेदक राम नरेश राय की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घर से थोड़ी दूरी पर ही चार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दौड़ा-दौड़ाकर अपराधियों ने मारी गोली: रोज की तरह राम नरेश राय दिग्घी पोखर के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. पहले से घात लगाए बैठे चार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां बरसाईं. बताया जा रहा है कि उन्हें करीब पांच या उससे अधिक गोलियां लगीं. वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

घटना का वीडियो (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात: सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम साफ दिख रहा है. अपराधियों ने पीड़ित को घेरकर फायरिंग की और भाग निकले. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हत्या को लेकर क्या कहती है पुलिस: वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने ठेकेदार पर फायरिंग की है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस छानबीन में जुटी हुई है.

"सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने ठेकेदार पर फायरिंग की है. CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा." - शुभांक मिश्रा, वैशाली, एसपी