हाजीपुर में ठेकेदार की हत्या, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे.. अपराधियों ने मारी 5 गोली
हाजीपुर के दिग्घी में समाजसेवी ठेकेदार राम की चार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस जांच में जुटी. पढ़ें खबर-
Published : August 13, 2026 at 9:33 AM IST
हाजीपुर: बिहार के हाजीपुर शहर के दिग्घी निवासी समाजसेवी एवं चर्चित संवेदक राम नरेश राय की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घर से थोड़ी दूरी पर ही चार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
दौड़ा-दौड़ाकर अपराधियों ने मारी गोली: रोज की तरह राम नरेश राय दिग्घी पोखर के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. पहले से घात लगाए बैठे चार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां बरसाईं. बताया जा रहा है कि उन्हें करीब पांच या उससे अधिक गोलियां लगीं. वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए.
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात: सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम साफ दिख रहा है. अपराधियों ने पीड़ित को घेरकर फायरिंग की और भाग निकले. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
हत्या को लेकर क्या कहती है पुलिस: वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने ठेकेदार पर फायरिंग की है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस छानबीन में जुटी हुई है.
"सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने ठेकेदार पर फायरिंग की है. CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा." - शुभांक मिश्रा, वैशाली, एसपी
परिजनों ने बिना पोस्टमॉर्टम के लिया शव: घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. परिजनों ने बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव को ले लिया. इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.
समाजसेवी थे राम नरेश: स्थानीय लोगों का कहना है कि राम नरेश राय सामाजिक रूप से सक्रिय और चर्चित व्यक्ति थे. उनकी निर्मम हत्या से शुभचिंतकों और पूरे इलाके में गहरा दुख और गुस्सा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हत्या के बाद प्रशासन से मांग: स्थानीय लोगों और परिजनों की प्रशासन से मांग है कि अपराधियों की तत्काल पहचान कर गिरफ्तारी की जाए. हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए. फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
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