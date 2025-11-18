बिहार कांग्रेस ने 45 नेताओं को किया शो कॉज, चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण नोटिस
बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब कार्रवाई करने पर उतर गई है. 45 नेताओं को शो कॉज किया गया है. पढ़ें खबर
Published : November 18, 2025 at 8:36 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन की करारी हार हुई. पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गया. विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा. कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई.
आपसी विरोध बना कारण : विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस यह मान रही है कि यह पार्टी के अंतर्कलह का नतीजा है. इसी को देखते हुए पार्टी ने अपने तीन दर्जन से अधिक नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
पार्टी नेताओं को शो कॉज : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण-पत्र (शोकॉज नोटिस) जारी किया है. चुनाव के दौरान इन नेताओं द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे. जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.
अनुशासन समिति ने भेजा शो कॉज : बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पत्र जारी कर संबंधित सभी नेताओं से 21 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है. पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं होने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगा. जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित हैं.
पूर्व विधायकों को नोटिस : प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के द्वारा जिन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है उसमें कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं पार्टी के संगठन के बड़े पद पर बैठे नेता भी शामिल हैं. शोकॉज नोटिस जिन्हें जारी किया है उनमें अफाक आलम (पूर्व मंत्री), छत्रपति यादव (पूर्व विधायक), वीणा शाही (पूर्व मंत्री), डा. अजय कुमार सिंह (पूर्व विधान पार्षद), गजानन्द शाही उर्फ मुन्ना शाही (पूर्व विधायक), सुधीर कुमार उर्फ बंटी चैधरी (पूर्व विधायक) शामिल हैं.
संगठन से जुड़े नेताओं को नोटिस : संगठन से जुड़े जिन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है. उसमें आनन्द माधव, कंचना कुमारी, बच्चू कुमार बीरू, राज कुमार राजन, नागेन्द्र पासवान विकल, मधुरेन्द्र कुमार सिंह, प्रद्युमन यादव, सकीलुर रहमान, अशोक गगन, सूरज सिन्हा, उर्मिला सिंह नीलू, सुधा मिश्रा, अब्दुल बाकी सज्जन, वसी अख्तर, रमेश सिंह, कैशर खान, कुन्दन गुप्ता, राज कुमार शर्मा, आशुतोष शर्मा, कुमार संजीत, नीरज कुमार, राणा अजय कुमार सिंह, रेखा पटेल, रीना देवी, अजय प्रताप सिंह, शिवनीती सिंह, सुदय शर्मा, सुनीता कुमारी, आदित्य पासवान, राहुल मिश्रा, अरविन्द पासवान, खुशबू कुमारी, रवि गोल्डेन, निधि पाण्डेय, राजीव मेहता, धीरेन्द्र कुमार सिंह, रवि सिंह राजपूत शामिल हैं.
ये भी पढ़ें :-
SIR के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी कांग्रेस, दिसंबर में दिल्ली में करेगी रैली
अपनी ही पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता, बताया आखिर क्यों बिहार में बुरी तरह से हुई हार