बिहार कांग्रेस ने 45 नेताओं को किया शो कॉज, चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण नोटिस

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन की करारी हार हुई. पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गया. विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा. कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई.

आपसी विरोध बना कारण : विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस यह मान रही है कि यह पार्टी के अंतर्कलह का नतीजा है. इसी को देखते हुए पार्टी ने अपने तीन दर्जन से अधिक नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

पार्टी नेताओं को शो कॉज : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण-पत्र (शोकॉज नोटिस) जारी किया है. चुनाव के दौरान इन नेताओं द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे. जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

अनुशासन समिति ने भेजा शो कॉज : बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने पत्र जारी कर संबंधित सभी नेताओं से 21 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है. पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं होने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगा. जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित हैं.