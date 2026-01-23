ETV Bharat / state

आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस की अहम बैठक, तमाम MLA-MLC के साथ सीधा संवाद करेंगे राहुल गांधी

आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस की अहम बैठक होगी. जहां सभी विधायकों के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे संवाद करेंगे. पढ़ें..

Bihar Congress Meeting
दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 7:10 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा. कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक ही चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंच पाए हैं. परिणाम के बाद बिहार कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी खींचतान और असंतोष की सुगबुगाहट तेज हो गई है. पार्टी के सभी 6 कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है. इसी बीच आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इन सभी 6 विधायकों से सीधे बातचीत करेंगे.

शाम 4 बजे से बैठक: कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शाम 4 बजे कांग्रेस के बड़ी बैठक बुलाई गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे. बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा के अलावे बिहार से लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, सभी छह विधायक और तमाम विधान पार्षद मौजूद रहेंगे.

BIHAR CONGRESS
राजेश राम और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

क्या है बैठक का मकसद?: विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करना है. बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली. ऐसे में कहां चूक हुई है और आगे कैसे संगठन मजबूत होगा, इस पर रायशुमारी होगी.

"विधानसभा चुनाव में कहां कहां चूक हुई और संगठन की मजबूती में और क्या-क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी. कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, बाकी लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं."- मदन मोहन झा, विधान पार्षद, कांग्रेस

क्यों नाराज हैं कांग्रेस विधायक?: दरअसल बिहार कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी कोई नई बात नहीं है. पिछले कई महीनों से विधायक पार्टी संगठन और नेतृत्व के रवैये से असहज महसूस कर रहे हैं. विधायकों का आरोप है कि उनकी बातों को न तो प्रदेश नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है और न ही संगठनात्मक फैसलों में उनकी भूमिका तय की जा रही है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

हालांकि अररिया से कांग्रेस के विधायक आबिदुर रहमान से जब ईटीवी भारत ने फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है और देर रात तक बैठक चलेगी. पार्टी के विधायकों के असंतुष्ट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के विधायक हैं और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं. वहीं, विधानसभा में पार्टी के नेता चुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तय करना पार्टी के आला कमान का काम है.

"मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं. पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देती है, वह उन्हें नहीं पता लेकिन पार्टी जो भी उन पर भरोसा करेंगी, वह उसे पर खरा उतरेंगे."- आबिदुर रहमान, कांग्रेस विधायक, अररिया

टूट से किया इनकार: बिहार विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन के नाम की भी चर्चा हो रही है. ईटीवी भारत ने जब अभिषेक रंजन से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किसको कौन सी जिम्मेवारी दी जाती है, वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी तय करेंगे. वहीं, टूट के सवाल पर विधायक ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है. एनडीए की लहर के बीच वह लोग विधानसभा जीत कर आए हैं. मैं कांग्रेस के साथ था और आगे भी रहूंगा.

"राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है. पार्टी के संगठन को मजबूत के साथ-साथ विधानसभा में पार्टी का पक्ष मजबूती से किस तरीके से रखना है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी."- अभिषेक रंजन, कांग्रेस विधायक, चनपटिया

BIHAR CONGRESS
कांग्रेस प्रभारी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat)

रेस में इन दोनों के भी नाम: बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, इनमें से किसी एक को नेता चुना जाना है. छह में तीन विधायक (वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद, चनपटिया से अभिषेक रंजन और फारबिसगंज से मनोज विश्वास) पहली बार चुनाव जीते बने हैं. इनके पास विधायी प्रक्रिया के अनुभव की कमी है. बाकी बचे किशनगंज के विधायक कमरुल होदा अनुभवी नेता तो हैं लेकिन वह एआईएमआईएम से आए हैं. इस कारण इन्हें विधायक दल नेता बनाने में कांग्रेस को काफी विचार करना पड़ रहा है.

वहीं आबिदुर रहमान तीसरी बार विधायक बने हैं. इनके पास भी काफी अनुभव है लेकिन स्वास्थ्य कारणों से विधायी प्रक्रिया में सक्रिय होने में उनके साथ समस्या है. सबसे अनुभवी और पूर्व आईपीएस मनोहर प्रसाद सिंह चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं लेकिन यह आदिवासी समुदाय से आते हैं. समीकरण में पूरी तरह फिट नहीं बैठ पा रहे हैं. इसलिए पार्टी के कई नेता इन्हें विधायक दल का नेता बनाने के पक्ष में नहीं हैं.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि विधायक दल के नेता के चयन के साथ-साथ एकजुटता बनाने की कोशिश भी है. वे कहते हैं कि एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के विधायकों में टूट हो रही है, वह कभी भी पार्टी छोड़कर एनडीए के किसी दल में शामिल हो सकते हैं. इसी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय (ETV Bharat)

"विधानसभा चुनाव परिणाम आए बहुत दिन हो गए लेकिन अब तक कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन होगा यह तय नहीं हो पाया है. अगले महीने से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. पार्टी का पक्ष विधानसभा में कैसे रखा जाएगा, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है. यह व्यावहारिक एवं संसदीय समस्या है, जिसे दूर करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है. इसके साथ ही पार्टी के बीच उठी गुटबाजी और और असंतोष को दूर करने के लिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

