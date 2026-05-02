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बिहार कांग्रेस के बड़े नेता की मौत, राहुल गांधी ने कहा- अपूरणीय क्षति

बिहार कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा का सड़क हादसे में निधन, पार्टी में शोक की लहर. राहुल गांधी ने भी जताई संवेदना.

leader Praveen Singh Kushwaha death
प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 2, 2026 at 11:20 AM IST

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पटना: बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया. प्रवीण सिंह कुशवाहा के निधन से बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं में गहरा दुख है और सभी ने उन्हें एक समर्पित, ईमानदार और संघर्षशील नेता के रूप में याद किया है.

राहुल गांधी ने कहा- अपूरणीय क्षति : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स मीडिया पोस्ट में लिखा, ''भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के सड़क दुर्घटना में हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा.''

"भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के निधन पर शोक संतप्त परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं."-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

कहां हुआ हादसा?: वह 2020 में पटना साहिब विधानसभा सीट और 2025 में भागलपुर के कहलगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके थे. दिल्ली से बिहार लौटने के दौरान कन्नौज के पास हुए एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है.

सड़क हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार इनोवा कार चालक की झपकी के कारण हुए भीषण हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन हो गया. शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर एनपीआर के बीच बने पिलर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. प्रवीण दिल्ली से सड़क मार्ग से भागलपुर लौट रहे थे.

ओबीसी वर्ग के थे बड़े नेता: प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस के सक्रिय और जमीनी नेताओं में गिने जाते थे. वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य भी रह चुके थे और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी. पार्टी के भीतर ओबीसी वर्ग के एक बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान थी. भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वह लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे.

राजेश राम ने जताया शोक: प्रवीण सिंह कुशवाहा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा एक जिंदादिल और कर्मठ नेता थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई.

"कुशवाहा संगठन सृजन कार्यक्रम के संयोजक भी थे और उनके निधन से इस अभियान पर भी असर पड़ेगा. राजेश राम ने इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है."-राजेश राम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (ETV Bharat)

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख: बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ. मदन मोहन झा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की. दोनों नेताओं ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा हमेशा पार्टी के हित में सोचने वाले नेता थे और संगठन के लिए उनकी प्रतिबद्धता अतुलनीय थी. उनके निधन से न सिर्फ पार्टी को बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी गहरा आघात पहुंचा है.

"कांग्रेस नेता के रूप में प्रवीण सिंह कुशवाहा की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की थी, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे. वे जनसेवा के प्रति समर्पित थे और क्षेत्र में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें व्यापक पहचान मिली थी."-डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद

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