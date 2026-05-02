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बिहार कांग्रेस के बड़े नेता की मौत, राहुल गांधी ने कहा- अपूरणीय क्षति

प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया. प्रवीण सिंह कुशवाहा के निधन से बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं में गहरा दुख है और सभी ने उन्हें एक समर्पित, ईमानदार और संघर्षशील नेता के रूप में याद किया है. राहुल गांधी ने कहा- अपूरणीय क्षति : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स मीडिया पोस्ट में लिखा, ''भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के सड़क दुर्घटना में हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा.'' "भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के निधन पर शोक संतप्त परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं."-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता कहां हुआ हादसा?: वह 2020 में पटना साहिब विधानसभा सीट और 2025 में भागलपुर के कहलगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके थे. दिल्ली से बिहार लौटने के दौरान कन्नौज के पास हुए एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है. सड़क हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार इनोवा कार चालक की झपकी के कारण हुए भीषण हादसे में प्रवीण सिंह कुशवाहा का निधन हो गया. शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर एनपीआर के बीच बने पिलर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. प्रवीण दिल्ली से सड़क मार्ग से भागलपुर लौट रहे थे.