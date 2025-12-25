ETV Bharat / state

बिहार कांग्रेस जिला और प्रखंड स्तर पर कमजोरी को खोजेगी, 8 जनवरी तक का रखा लक्ष्य

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा. चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीटों पर सिमट गई. पार्टी के सभी सीनियर लीडर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. चुनाव परिणाम के बाद पार्टी में लगातार समीक्षा बैठक हो रही है. आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में जिला पर्यवेक्षकों की आवश्यक बैठक बुलाई गई. जिसमें पार्टी की मजबूती को लेकर रूप रेखा तैयार की गई.

सदाकत आश्रम में बैठक : पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में जिला पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में आगामी 8 जनवरी तक जिला और प्रखंडों का दौरा कर मजबूत और कमजोर नेतृत्वकर्ताओं को चिह्नित कर 9 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया.

बैठक में उपस्थित नेता (ETV Bharat)

मजबूत और कमजोर की पहचान : राजेश राम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना एवं अब तक किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने अपने संबोधन में जिला पर्यवेक्षकों को पंचायतों से लेकर प्रखंड और जिला स्तर पर मजबूत कांग्रेसजनों को चिह्नित करने का लक्ष्य भी दिया. साथ ही कमजोर नेतृत्वकर्ताओं को चिह्नित करने का रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया.

"संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करना है. जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने तथा पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए."- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस