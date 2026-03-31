ETV Bharat / state

बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 53 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, 43 नए चेहरे

कांग्रेस में 53 नए जिलाध्यक्षों की हुई नियुक्ति : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने अपने एक्स अकाउंट पर इन जिला अध्यक्षों की सूची करते हुए लिखा, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने पर सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आइए, हम सब मिलकर संगठन को मजबूती दें और बिहार के विकास, न्याय एवं बदलाव के इस अभियान को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं.

पटना: बिहार में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की पहले करते हुए पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है. इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश में 53 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है. कांग्रेस ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत 53 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला कांग्रेस समितियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है.

43 नए चेहरे, 10 को दोबारा मिला मौका : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठनात्मक जिलों को पुनर्गठित करने और नए डीसीसी अध्यक्षों की तत्काल नियुक्ति करने का प्रस्ताव मंजूर किया. इस प्रक्रिया में एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने जिलास्तरीय समीक्षा की, पार्टी कार्यकर्ताओं और हितधारकों से बातचीत की और विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया. इनमें 43 नए चेहरे, जबकि 10 को दोबारा मौका मिला है.

2025 में 61 पर चुनाव लड़ा, 6 सीटें जीतीं : पार्टी के हालिया कमजोर प्रदर्शन ने इस पुनर्गठन को जरूरी बना दिया है. 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल छह सीटें ही जीतीं. 2020 में भी यही हाल रहा, जब पार्टी ने 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल की.

कांग्रेस में आंतरिक चुनौती : इतना ही नहीं, आंतरिक चुनौतियां भी गंभीर हैं. फरवरी 2024 में बिहार फ्लोर टेस्ट के दौरान कई कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग में शामिल हुए. इसके अलावा 2026 के राज्यसभा चुनाव में छह कांग्रेस विधायकों में से तीन मतदान में अनुपस्थित रहे, जिससे भाजपा के शिवेश कुमार राम ने राजद के अमरेंद्र धारी सिंह को हराया.

नए डीसीसी अध्यक्ष कई जिलों में नियुक्त : इन सभी कारणों से पार्टी नेतृत्व ने जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का फैसला किया. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के कार्यालय की सूची के अनुसार, नए डीसीसी अध्यक्ष कई जिलों में नियुक्त किए गए हैं. प्रमुख नियुक्तियों में मोहम्मद मासूम रजा (अररिया), मोहम्मद कैफ (अरवल), आनंद शंकर सिंह (औरंगाबाद), जितेन्द्र सिंह (बांका), शिव प्रकाश गरीबदास (बेगूसराय), प्रवीन सिंह कुशवाह (भागलपुर) समेत कई नाम शामिल हैं.