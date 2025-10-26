ETV Bharat / state

पिछली सरकार को बिहार समाज से राजनीतिक द्वेष था, वीरेन्द्र सचदेवा ने AAP पर कसा तंज

भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना की बेसिक सफाई पूरी कर छठ व्रतियों को प्राकृतिक घाट उपलब्ध करवाए हैं.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा
ETV Bharat Delhi Team

October 26, 2025

Updated : October 26, 2025 at 6:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो अपने स्वास्थ, शिक्षा, विकास के मॉडलों का जिक्र करते नही थकती थी, पर आज दिल्ली एवं देश के लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की राजनीतिक हताशा का वो मॉडल देखा, जिसे देखने के बाद दिल्ली का पूरा पूर्वांचल समाज हतप्रभ है कि आखिर क्या कारण है कि "आप" नेतृत्व को दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा यमुना किनारे प्रकृतिक छठ पूजा घाटों के विकास पर इतनी आपत्ति क्यों है.

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज दिल्लीवालों ने हास्यास्पद रूप से "आप" के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को यमुना किनारे वासुदेव घाट की साफ सफाई के साथ ही वहां स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर आपत्ति करते देखा. सचदेवा ने कहा कि हमने देश में अनेक बार विपक्ष को विकास अभाव एवं पूजा स्थलों पर गंदगी पर आपत्ति करते देखा है, पर सौरभ भारद्वाज ने आज यमुना किनारे से जो लाइव वीडियो जारी कर यमुना सफाई पर आपत्ति करने का जो नाटक किया वह पहला ऐसा राजनीतिक प्रपंच था, जहां विपक्षी दल को सरकार द्वारा सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करने पर आपत्ति है.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को बिहार समाज के लोगों के प्रति राजनीतिक द्वेष था और उसी के चलते केजरीवाल ने 2018 से 2024 तक बिना किसी लिखित न्यायिक या प्रशासनिक आपत्ति के यमुना किनारे छठ के पूजा-पाठ पर रोक लगाई और आज जब रेखा गुप्ता सरकार ने मात्र 8 माह में यमुना की बेसिक सफाई पूरी कर छठ व्रतियों को प्रकृतिक घाट उपलब्ध करवाए हैं तो अब वह हाहाकार मचा रहे हैं.

  1. AAP सरकार ने किस प्रशासनिक आधार पर 2018 से 2024 तक दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगाई थी ?
  2. AAP नेतृत्व बताए कि आखिर उन्हें रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यमुना घाटों पर सफाई एवं स्वच्छ जल सुनिश्चित करने पर आपत्ति क्यों है?

