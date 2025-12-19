ETV Bharat / state

बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी, घने कोहरे से सावधान!

बिहार में के 27 जिलों के लिए घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. यहां कम होगी विजिबिलिटी, देखें जिलों की लिस्ट.

बिहार में शीतलहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 19, 2025

3 Min Read
पटना: बिहार में दिसंबर की सर्दी अचानक कहर बन गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे अगले कुछ दिनों तक जनजीवन प्रभावित रहने की संभावना है. लगभग 20 जिलों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है. यह अलर्ट 19 से 22 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम बिहार में कोहरे की तीव्रता अधिक रहने की उम्मीद है.

इन जिलों में बढ़ता असर: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, वैशाली, गया और भागलपुर जैसे जिलों में सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की आशंका है. कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट सकती है.

पटना में तापमान का उतार-चढ़ाव: राजधानी पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि के कारण दिन भर ठिठुरन बनी रहती है. कोहरे की मोटी चादर ने धूप के दर्शन मुश्किल कर दिए हैं.

इन जिलों में कम विजिबिलिटी की चुनौती: राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है. गया, भागलपुर और सबौर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ गया है.

क्या है कम विजिबिलिटी का कारण: पछुआ हवाओं, सतह पर उच्च नमी और हवा की कम रफ्तार ने कोहरे को घना बना दिया है. IMD के अनुसार, ये परिस्थितियां अगले कुछ दिनों तक बनी रहेंगी, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित होगा.

सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी: घने कोहरे के कारण सड़क सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है. गोपालगंज, बक्सर और कई जिलों में कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के चलते कई वाहन टकराए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं.

क्या है प्रशासन की तैयारी: जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है. पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड अधिक तीव्र होने की संभावना जताई गई है.

क्या है अगले दिनों का पूर्वानुमान: आने वाले 7 दिनों तक बिहार में ठंडा मौसम बना रहेगा. सुबह-शाम कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में हल्की धूप की उम्मीद है. तापमान में बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन ठंड धीरे-धीरे बढ़ सकती है. इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

