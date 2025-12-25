ETV Bharat / state

शीतलहर से संकट में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, धूप नहीं निकली तो सब चौपट!

शाही लीची पर मौसम की मार ( ETV Bharat )

"अभी तो नहीं लेकिन अगर अगले 10 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा तो सब हाथ से निकल जाएगा. कोहरा और ओस ज्यादा होने पर हम छिड़काव जैसे उपाय जरूर करते हैं, लेकिन प्रकृति की मार से पूरी तरह बच पाना मुश्किल होता है."- संजीव कुमार, लीची किसान

शाही लीची पर मौसम की मार: 17 एकड़ में लीची की खेती करने वाले लीची किसान संजीव कुमार बताते हैं कि दो साल पहले लगातार कोहरा छाए रहने से लीची की फसल बुरी तरह खराब हो गई थी, इस बार भी संकेत वैसी ही दिख रहे हैं. वे बताते हैं कि जनवरी में यदि लगातार एक सप्ताह तक धूप नहीं निकली तो इसका सीधा असर लीची के फल पर देखने को मिल सकता है.

मुजफ्फरपुर: दुनिया भर में मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची इस बार मौसम की अनिश्चितता के चलते संकट में दिख रही है. जनवरी महीने में अधिक कोहरा और ओस गिरने से लीची के मंजर (फूल) पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. यही वह समय होता है, जब मंजर से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है.

लीची उत्पादक (ETV Bharat)

ओस और कोहरे के कारण खतरा: लीची उत्पादक टुनटुन शाही बताते हैं कि जनवरी में मंजर आने की शुरुआत होती है. ऐसे में अभी की ठंड से बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन अगर इसी महीने अधिक कोहरा और ओस पड़ा तो करीब 20 प्रतिशत तक फसल खराब हो सकती है. उन्होंने बताया कि वे दो एकड़ में लीची की खेती करते हैं और इस दौर में किसानों की चिंता स्वाभाविक है.

जनवरी से आएगा लीची का मंजर (ETV Bharat)

लीची किसानों की बढ़ी चिंता: इसी तरह की चिंता किसान प्रेम चंद्र राय भी जाहिर करते हैं. वे बताते हैं, 'जनवरी के तीसरे सप्ताह के बाद यदि 10 दिन तक अधिक कोहरा और ओस गिरता है, तो लीची के फल पर सीधा प्रभाव पड़ता है. हर साल इस समय किसानों का दिल कांपता रहता है, क्योंकि मेहनत मौसम के भरोसे होती है.'

मुजफ्फरपुर की शाही लीची (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: घने कोहरे और धूप नहीं निकले की स्थिति में लीची किसानों को क्या करना चाहिए? इस बारे में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र के निदेशक विकास कुमार ने बताया कि फल गिरने से रोकने के लिए प्लैनोफिक्स (2 मिली / 4.5 लीटर पानी) या एनएए 20 पीपीएम (20 मिलीग्राम/लीटर) का छिड़काव करें. फल सेट होने के बाद हल्की सिंचाई कर मिट्टी की नमी बनाए रखें. जैविक खेती के लिए निम्बीसिडिन (300 पीपीएम), नीम बीज का अर्क या पंचगव्य (30 मिली/लीटर) का छिड़काव किया जा सकता है.

धूप नहीं निकली तो चौपट हो जाएगी फसल! (ETV Bharat)

"फल फटने से बचाने के लिए बोरैक्स (4 ग्राम/लीटर) का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें. फल सेट के 25–30 दिन बाद फलों के गुच्छों को नॉन-वुवेन सफेद पॉलीप्रोपाइलीन बैग में ढंक दें. नए बागों में हल्दी, अदरक, ओल, अरबी आदि अंतर फसलें बोई या रोपी जा सकती हैं."- विकास कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र

नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची, मुजफ्फरपुर (aa)

