नये साल में पिकनिक प्लान करने से पहले देखें ये रिपोर्ट, राज्य के सभी 38 जिलों में चेतावनी
मौसम विभाग ने बिहार के 28 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है. नए साल में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया.
Published : December 30, 2025 at 7:26 AM IST
पटना: बिहार कोल्ड डे की चपेट में है. पूरे राज्य में शीतलहर जैसे हालात हैं. पछुआ हवा और कनकनी ने लोगों का जीना मुहान कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मंगलवार को राज्य के 28 जिलो में कोल्ड को लेकर चेतावनी जारी की है. इन जिलों में भीषण ठंड पड़ेगी.
इन जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट: राज्य के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, जमुई, बांका, गया में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/LuZt6uStcX— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 29, 2025
सबसे ठंडा रहा फारबिसगंज: पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो अररिया राज्य का सबसे ठंडा जिला बना रहा. फारबिसगंज में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा. फारबिसगंज के साथ सुपौल, पूर्णिया, अगवानपुर (सहरसा), मोतिहारी, वाल्मिकीनगर आदि जिलों में 0.8 से 0.2 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी. सबसे ज्यादा मोतिहारी में पारा लुढ़का.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/SnkssidgmT— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 29, 2025
नए साल पर कैसा रहेगा मौसम?: मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार नए साल पर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. विभाग ने पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में घना कोहरा के साथ कोल्ड डे को लेकर अलर्ट है. मौसम विभाग ने ऐसे में सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
मौसम पूर्वानुमान— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) December 29, 2025
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें।
हेल्पलाइन नंबर: 0612-2294204/205
आपातकालीन सहायता नंबर: 1070@IPRDBihar@BsdmaBihar@CoEDM_DMI#BiharDisasterManagementDept pic.twitter.com/fAcCFlMSPN
टोल फ्री नंबर जारी: बढ़ती शीतलहर को लेकर बिहार आपदा विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. किसी भी विशेष परिस्थिति में विभाग के दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. विभाग ने कहा कि शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. ठंड से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.
शीतलहर / ठंड से बचाव हेतु आवश्यक सलाह— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) December 27, 2025
शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ठंड से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें।
हेल्पलाइन… pic.twitter.com/o70XZ2nXWE
ये भी पढ़ें: