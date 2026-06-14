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खान ग्लोबल स्टडीज पर चस्पा पुलिस का नोटिस, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

चस्पा पुलिस का नोटिस: पुलिस की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों को मौखिक रूप से, लिखित सूचना देकर तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद वे लोग जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनका उपस्थित होना आवश्यक है.

खान ग्लोबल स्टडीज की मुश्किलें बढ़ी: जानकारी के अनुसार, कदमकुंआ थाना कांड संख्या 410/26 के अनुसंधान के सिलसिले में पुलिस की एक टीम रविवार दोपहर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची. यहां पुलिस ने अंकित कुमार पांडेय, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह के नाम नोटिस चस्पा किया. नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त व्यक्तियों को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन वे अब तक जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं.

नोटिस में ये भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों को रविवार शाम चार बजे तक कदमकुंआ थाना पहुंचकर जांच में सहयोग करना होगा. निर्धारित समय तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

खान सर (सौ. Khan Global Studies फेसबुक हैंडल)

पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे: बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला हाल ही में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसी दौरान पुलिस को यह महसूस हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण लोग जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई.

सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन: फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति का इंतजार कर रही है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

जेल में बंद हैं रौशन आनंद (सौ. RAUSHAN ANAND फेसबुक हैंडल)

क्या है मामला?: दरअसल, पिछले दिनों खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर पत्थरबाजी हुई थी. खान ने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदू के निदेशक रौशन आनंद और उनके समर्थकों ने हमला किया और फायरिंग की. हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि खान सर के गार्ड ने ही गोली चलाई थी. दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं केस दर्ज होने के बाद खान सर फरार हो गए. फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. उधर, इस मामले में रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया. वह बेऊर जेल में बंद है.

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