ETV Bharat / state

खान ग्लोबल स्टडीज पर चस्पा पुलिस का नोटिस, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप

खान सर के सहयोगियों को भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पटना पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के तीन सदस्यों को नोटिस थमाया है. पढ़ें..

KHAN SIR
खान ग्लोबल स्टडीज को नोटिस (सौ. Khan Global Studies फेसबुक हैंडल)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में रविवार को कदमकुंआ थाना पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया. पुलिस का आरोप है कि मामले में नामित तीन लोग लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी कर थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

खान ग्लोबल स्टडीज की मुश्किलें बढ़ी: जानकारी के अनुसार, कदमकुंआ थाना कांड संख्या 410/26 के अनुसंधान के सिलसिले में पुलिस की एक टीम रविवार दोपहर खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची. यहां पुलिस ने अंकित कुमार पांडेय, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह के नाम नोटिस चस्पा किया. नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त व्यक्तियों को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन वे अब तक जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं.

KHAN SIR
खान ग्लोबल स्टडीज के तीन सदस्यों को नोटिस (ETV Bharat)

चस्पा पुलिस का नोटिस: पुलिस की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों को मौखिक रूप से, लिखित सूचना देकर तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद वे लोग जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनका उपस्थित होना आवश्यक है.

नोटिस में ये भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों को रविवार शाम चार बजे तक कदमकुंआ थाना पहुंचकर जांच में सहयोग करना होगा. निर्धारित समय तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

KHAN SIR
खान सर (सौ. Khan Global Studies फेसबुक हैंडल)

पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे: बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला हाल ही में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसी दौरान पुलिस को यह महसूस हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण लोग जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई.

सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन: फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति का इंतजार कर रही है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

RAUSHAN ANAND
जेल में बंद हैं रौशन आनंद (सौ. RAUSHAN ANAND फेसबुक हैंडल)

क्या है मामला?: दरअसल, पिछले दिनों खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर पत्थरबाजी हुई थी. खान ने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदू के निदेशक रौशन आनंद और उनके समर्थकों ने हमला किया और फायरिंग की. हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि खान सर के गार्ड ने ही गोली चलाई थी. दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं केस दर्ज होने के बाद खान सर फरार हो गए. फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. उधर, इस मामले में रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया. वह बेऊर जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें:

ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत..खान ग्लोबल कोचिंग मामले में था फरार

खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट से फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

'मारो गोली...जो होगा मैं समझ लूंगा' खान सर पर नामजद FIR दर्ज, गोलीकांड में किसी भी वक्त गिरफ्तारी

खान सर बनाम रौशन आनंद विवाद, क्यों याद आई 16 साल पुरानी घटना?

Explainer: बिहार में 6383 कोचिंग सेंटर्स.. जरूरत या मजबूरी? 15,000 करोड़ के बाजार पर सवाल

TAGGED:

RAUSHAN ANAND
KHAN GLOBAL STUDIES
खान ग्लोबल स्टडीज को नोटिस
PATNA POLICE
KHAN SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.