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सीएम सम्राट और नितिन गडकरी की बैठक, ₹49,751 करोड़ की एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की रखी मांग

सीएम सम्राट और नितिन गडकरी की बैठक ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. केन्द्रीय मंत्री के आवास पर हुयी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की.

प्रमुख सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति का किया अनुरोध