सीएम सम्राट और नितिन गडकरी की बैठक, ₹49,751 करोड़ की एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की रखी मांग
CM Samrat Choudhary ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जल्द ही एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी देने की अपील की. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 2, 2026 at 6:09 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. केन्द्रीय मंत्री के आवास पर हुयी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की.
प्रमुख सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति का किया अनुरोध
मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली प्रमुख सड़क परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि बिहार में 49,751 करोड़ रूपये की लगभग 330 किमी लंबाई की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है.
नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari जी से भेंट कर बिहार में सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, कनेक्टिविटी विस्तार और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के विषय में सार्थक चर्चा की। https://t.co/sjaPmyyrMf— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 2, 2026
करोड़ों की लागत से हाईवे निर्माण पर चर्चा
राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से ये परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. वर्तमान में ये सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं. इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 1976.77 करोड़ की लागत वाले एन0एच0-727एए (गंडक नदी पर 2-लेन पुल), बिहार के मनुआपुल (बेतिया) को उत्तर प्रदेश के तिवारीपट्टी (सेवराही) से जोड़ने वाले पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण है.
50000 करोड़ की लागत से होगा सड़क निर्माण
यही नहीं 8455.86 करोड़ रूपये की लागत वाले सरिस्ताबाद-दीदारगंज एवं अनीसाबाद-दीदारगंज खंड में 6 लेन एलिवेटेड और सर्विस रोड का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मोड (HAM मोड), 31987.11 करोड़ रूपये की लागत वाले पटना-पूर्णिया 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (एन0एच0-09, HAM मोड) का निर्माण तथा 7331.40 करोड़ रूपये की लागत से वाराणसी-रांची-कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड हाई-वे (कोणकी गांव से लेरुआ गांव तक HAM मोड पर) का निर्माण शामिल है.
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे को अधिसूचित करने की मांग
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के बिहार खंड को राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे के रूप में शीघ्र अधिसूचित करने की मांग की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निर्माण-पूर्व कार्यों में NHAI को पूर्ण सहयोग दे रही है और संबंधित जिलों में भू-अर्जन (3A अधिसूचना) का कार्य अग्रिम चरण में है. इस एक्सप्रेस-वे के बनने से उत्तर बिहार की नदियों पर नए पुलों का निर्माण होगा, जिससे राज्य के यातायात परिदृश्य में व्यापक बदलाव आएगा.
रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के संशोधित रूट पर भूअर्जन
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के संशोधित रूट निर्धारण की स्वीकृति मिलने के पश्चात भू-अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे नेपाल के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने और हल्दिया बंदरगाह से बिहार की सीधी संपर्कता स्थापित करने तथा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने इसे जल्द अधिसूचित कर स्वीकृत करने का अनुरोध किया.
एन एच परियोजना पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर-बरौनी (NH-122) 4-लेन निर्माण के बारे में भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने मुजफ्फरपुर- बरौनी (NH-122) के 4-लेन चौड़ीकरण कार्य की गति बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसकी डीपीआर, एनएचएआई द्वारा तैयार की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि बिहार में लगभग 2,329 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथ रख-रखाव एवं विकास के लिए राज्य के पथ निर्माण विभाग को सौंपे गए हैं.
13015 करोड़ की 6 NH परियोजना का डीपीआर केंद्र को भेजा
विभाग द्वारा 323 कि०मी० लंबाई तथा 13,015 करोड़ रूपये लागत की 6 एन०एच० परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर केंद्र को भेजी गई है, जिसमें विक्रमशिला पुल का पहुंच पथ एवं मशरख चकिया-भिट्ठामोड़ 4-लेन चौड़ीकरण आदि शामिल है. उन्होंने इनकी शीघ्र तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का आग्रह किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और सीमा सुरक्षा को लेकर उनसे चर्चा की.
ये भी पढ़ें-
- टोल प्लाजा के बैरियर से मिलेगा छुटकारा, फरवरी 2027 से हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, गडकरी का बड़ा ऐलान
- बिहार में बनेंगे 3 एक्सप्रेस-वे, कुल लंबाई 1926 KM, इन जिलों के लोगों को होगा सीधा फायदा - Union Budget 2024
- अब 8 घंटे में दिल्ली से पटना, बिहार के इन 8 शहरों से गुजरेगा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे