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बिहार के 1,06,063 दुग्ध उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 68.51 करोड़ रुपये ट्रांसफर

बिहार के दुग्ध किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में Integrated Command and Control Centre (ICCC) का उद्घाटन किया. इसके बाद सीएम ने Direct Account Transfer के अंतर्गत 5832 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (DCS) के माध्यम से 1,06,063 लाभार्थियों के बैंक खातों में 68.51 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर किया और नव-निर्मित कॉल सेंटर (सुधा सम्पर्क) का उद्घाटन किया. यह भुगतान 1,46,66,061 लीटर दूध की आपूर्ति के एवज में किया गया है.

असम और कोलकाता में भी सुधा का विस्तार

कार्यक्रम के दौरान डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कॉम्फेड के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सुधा का विस्तार बिहार से बाहर भी किया जा रहा है. असम के तेजपुर में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की इकाई शुरू हो चुकी है. असम में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की एक और इकाई स्थापित करने तथा कोलकाता में भी 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की इकाई स्थापित करने की योजना है.

दुग्ध उत्पादक किसानों को राशि हस्तांतरित (ETV Bharat) राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गठित करने का लक्ष्य है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 4,804 नई समितियों का गठन किया गया है और राज्य में कुल 33,897 समितियां सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 23.90 लाख किलोग्राम दूध का संग्रहण हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. दुग्ध संग्रहण एवं परिवहन व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है. पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18003456199 पर 'सुधा संपर्क' कॉल सेंटर भी संचालित है. 3,200 'सुधा सखी' तैयार करने का लक्ष्य है. जीविका के सहयोग से 31 मार्च 2027 तक राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में 'जीविका-सुधा बिक्री केंद्र' स्थापित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त महिलाओं को पशु औषधि बिक्री केंद्रों के संचालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार, बेहतर पोषण और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स-सॉर्टेड सीमेन के उपयोग, डुमराँव में बछिया पालन केंद्र, मुंगेर में सीमन स्टेशन तथा 12 टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है.