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बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार, CM सम्राट चौधरी ने प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

बिहार में फिर से बाढ़ ने कहर मचाना शुरू कर दिया है. आज मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. रिपोर्ट- अविनाश/रोहित/जितेंद्र गुप्ता

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 1:39 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे. सीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने और प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया है. गंडक नदी के उफान के कारण कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है.

"चंपारण में बढ़े हुए जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को सतर्क एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कल चंपारण तटबंध के दो जगह से क्षतिग्रस्त होने की बात कही थी. ये भी कहा था कि विभाग के सचिव और अभियंता निगरानी कर रहे हैं. सरकार की ओर से बाढ़ के लिए हर संभव मदद की जा रही है.

बेतिया पहुंचे सीएम
पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नौतन और बैरिया प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया. सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को करीब से जाना. इस दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ प्रभावित लोगों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली.

बेतिया में मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का भी जायजा लिया और वहां भोजन की व्यवस्था को देखा. उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रभावित लोगों तक समय पर भोजन, जरूरी सामान और अन्य सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए.

चंपारण और सारण के कई जिले बाढ़ प्रभावित
असल में नेपाल में हुई भारी बारिश का असर बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में पड़ा है. गंडक नदी का जलस्तर पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2024 में यहां अधिकतम जलस्तर 90.90 मीटर दर्ज किया गया था. इस बार जलस्तर बढ़कर 91.25 मी पहुंच गया और इसके कारण बड़े हिस्से में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. चंपारण तटबंध भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुआ है.

पानी छोड़े जाने से बढ़ीं मुश्किलें
पटना में भी गंगा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. 28 सितंबर को वाल्मीकि बैराज से 543000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण तटबंधों पर जबरदस्त दबाव है और बड़े इलाके में पानी फैल गया है. जिससे बड़ी आबादी की मुश्किलें बढ़ी हुई है.

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चंपारण और सारण के कई जिले बाढ़ प्रभावित (ETV Bharat)

हालांकि वाल्मीकि नगर बैराज से अब डिस्चार्ज घटा है लेकिन पहले जो पानी छोड़ा गया था, उसका असर बड़े इलाके पर पड़ा है. बगहा और बैरिया के इलाके में सबसे अधिक लोगों की मुश्किलें बड़ी हुई है.

रिंग बांध टूटने से पूर्वी चंपारण में हाहाकार
उधर, पूर्वी चंपारण में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. अरेराज प्रखंड की सरेया पंचायत के पांडेय टोला के पास मंगलवार अहले सुबह मनरेगा योजना से बना रिंग बांध अचानक टूट गया. बांध टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैलने लगा. देखते ही देखते दो पंचायतों के दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ गए.

रिंग बांध टूटने से मिश्रौलिया, चटिया बड़हरवा, सरेया, पिपरा, नगदहा और चटिया चितमनपुर समेत करीब तीन दर्जन गांवों में पानी भर गया है. कई इलाकों में लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जबकि ग्रामीणों के सामने सुरक्षित स्थान पर जाने की चुनौती खड़ी हो गई है. अचानक आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

कल ही चार विशेष टीम पहुंची
जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में मुख्यालय से चार विशेष टीम कल ही भेज दी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम तैनात की गई है. वहीं आज खुद मुख्यमंत्री ने भी गंडक और उनसे जुड़ी नदियों के जलस्तर और बाहर की स्थिति का जायजा लिया है.

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