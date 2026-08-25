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बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा रोजगार, अंतरजातीय विवाह पर मिलेंगे ₹2.5 लाख

बिहार सरकार 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देगी और SC/ST महिलाओं को अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 लाख की सहायता प्रदान करेगी. अविनाश कुमार की रिपोर्ट

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पटना में कार्यक्रम का उद्घाटन करते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 8:51 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में रक्षाबंधन के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की . मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में बिहार की एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं, उन्हें बिहार सरकार की ओर से अब सवा लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से भी इस संबंध में सवा लाख रूपये की सहायता दी जा रही है यानी उन्हें कुल ढ़ाई लाख रूपये की सहायता मिलेगी. इस संबंध में निर्णय आज से लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है.

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं, उन्हें बिहार सरकार की ओर से अब सवा लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी."-सम्राट चौधरी,मुख्यमंत्री, बिहार

महिला सशक्तिकरण से बिहार की समृद्धि:मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता महिलाओं के सशक्तीकरण से होकर जाता है. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले एक करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए. जीविका से जुड़ी करीब 1.81 करोड़ महिलाओं और 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम लगातार किया जा रहा है.

एनीमिया मुक्त बिहार अभियान: सीएम ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एनीमिया मुक्त बिहार अभियान भी शुरू किया गया है. अभियान के तहत बिहार में बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी. साथ ही जरूरत के अनुसार उनका उपचार और दवा उपलब्ध कराई जाएगी. बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.

जिलों में 36 तरह के ऑपरेशन की सुविधा: मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान का संचालन किया जाएगा. अभियान के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख 82 हजार 500 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. अब स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक मजबूत किया जा रहा है. जिलों में 36 तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों को हर छोटी-बड़ी स्वास्थ्य सुविधा के लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

रोजगार और स्वास्थ्य का विशेष अभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 अगस्त तक चलनेवाले रोजगार और स्वास्थ्य के विशेष अभियान में स्वास्थ्य विभाग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा.

महिलाओं को रोजगार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं दुग्ध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में करीब 12 लाख किसान दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं. इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करने का लक्ष्य है. महिलाओं को सुधा सखी, जीविका सुधा बिक्री केंद्र तथा दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की करीब 70 प्रतिशत भागीदारी है. बिहार में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलनेवाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किश्त मिलाकर करीब 60 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.

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कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम सम्राट (ETV Bharat)

"बिहार में डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है. सुधा बिक्री केंद्र खोलनेवाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किश्त मिलाकर करीब 60 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है."- सम्राट चौधरी,मुख्यमंत्री, बिहार

पशु औषधि बिक्री केंद्र खुलेंगे: सीएम के मुताबिक सभी पंचायतों में एक सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए दीदी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. भविष्य में इसे गांवों तक विस्तार देने की योजना है. उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा एवं दवा की सुविधा को गांवों के करीब पहुंचाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पशु औषधि बिक्री केंद्र खोलने का अभियान भी शुरू किया गया है.

सभी वर्ग की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण होने पर सभी वर्ग की छात्राओं को 30 हजार रूपये से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. आज राज्य में करीब 59-60 प्रतिशत महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं. यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि है.

12 लाख सरकारी नौकरियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था. सरकार ने इसके मुकाबले करीब 12 लाख सरकारी नौकरियां देने और लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार ने एक करोड़ लोगों को सीधे सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है.बिहार की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना इस लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

नए बिहार का निर्माण: सीएम ने कहा कि महिला सशक्तीकरण को समृद्ध बिहार की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर नए बिहार का निर्माण किया जाएगा. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम, पदाधिकारीगण, जीविका दीदी, सुधा सखी दीदी एवं अन्य लाभुक उपस्थित थीं.

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