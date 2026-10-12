कुछ बड़ा होने वाला है..! CM सम्राट चौधरी प्रेस कॉफ्रेंस करने वाले हैं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 12, 2026 at 2:59 PM IST
पटना : त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद आने वाले दिनों में दिपावली और महापर्व छठ भी होने वाला है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के लोगों को सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है.
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस
दरअसल, शाम 4 बजे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संवाददाताओं को संबोधित करने वाले हैं. यह प्रेस कॉफ्रेंस कैबिनेट बैठक के बाद होगी. ऐसे में हर किसी की नजर होगी कि सम्राट चौधरी इससे क्या घोषणा करते हैं?
चर्चाओं का बाजार गर्म
अमूमन जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद कैबिनेट विभाग के सचिव या प्रधान सचिव संवाददाताओं को संबोधित करते हैं. कैबिनेट में लिए गए फैसलों को विस्तार से बताते हैं. ऐसे में सम्राट चौधरी की प्रेस कॉफ्रेंस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है.
12 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है. 4:00 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में यह बैठक होगी. पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. 12 दिन बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. बैठक पर सबकी नजर रहेगी की नौकरी रोजगार को लेकर सम्राट चौधरी की सरकार क्या फैसला लेती है.
पहले 30 एजेंडों पर लगी थी मुहर
30 सितंबर को इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी थी. हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार सृजित करने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई थी. इसके माध्यम से सरकार 16000 करोड़ निवेश और 12000 नौकरी सृजन की बात कह रही है. इसके साथ हवाई जहाज मैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर वैट की दर घटा कर शून्य करने का भी फैसला लिया गया था.
राज्य में 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी मंजूरी दी गई थी. इसके लिए 2761.55 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई थी. इसके अलावा विमानन क्षेत्र के विकास के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया था. पटना के सबलपुर दियारा और दूजरा दियारा में 4 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने को लेकर भी फैसला लिया गया था तो पिछले कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए थे.
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