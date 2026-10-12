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कुछ बड़ा होने वाला है..! CM सम्राट चौधरी प्रेस कॉफ्रेंस करने वाले हैं

CM सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद आने वाले दिनों में दिपावली और महापर्व छठ भी होने वाला है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के लोगों को सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है.

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस