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'फोटो नहीं पूरा पुल ही नीतीशमय..' वैशाली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सीएम सम्राट चौधरी का जवाब

उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश की फोटो नहीं होने पर सवाल पूछने वाले आरजेडी को सम्राट चौधरी ने आड़े हाथों लिया. सीएम ने जवाब देते हुए दो टूक कहा कि पुल पर फोटो नहीं लगा तो क्या हुआ, पूरा ब्रिज ही नीतीशमय है. उन्होंने कहा कि पुल का नाम ही नीतीश सेतु है.

सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार (ETV Bharat)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज यहां पर नीतीश सेतु का उद्घाटन हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार जी का फोटो नहीं है. मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह पूरा पुल ही नीतीशमय हो गया, यह नीतीश कुमार के नाम पर ही यह सेतु हो गया.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

'गांधी परिवार ने वैशाली को छला'

सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके उन्होंने राहुल गांधी पर भी जोरदार प्रहार किया. सम्राट चौधरी ने कहा कि वैशाली के लोगों को गांधी परिवार ने कभी दिल्ली नहीं बुलाया और जब SIR हो रहा था उस दौरान राहुल गांधी ने इन्हें दिल्ली बुलाकर कहा कि तुम्हारा नाम काट दिया है. बाद में पता चला कि उनमें से एक का भी नाम नहीं कटा.

कांग्रेस की 'अपशब्द पॉलिटिक्स' पर पलटवार

दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द को लेकर भी सम्राट चौधरी ने खूब सुनाया. वहीं हाल में ही पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को पूरा बिहार मन से प्यार करता है.