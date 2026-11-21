'फोटो नहीं पूरा पुल ही नीतीशमय..' वैशाली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सीएम सम्राट चौधरी का जवाब
'नीतीश सेतु' के उद्घाटन कार्यक्रम पर नीतीश की फोटो नहीं लगी होने पर तेजस्वी ने तंज कसा था जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया. पढ़ें-
Published : November 21, 2026 at 3:49 PM IST
वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 21 नवंबर को नीतीश सेतु को राष्ट्र के नाम समर्पित किया. इस दौरान वैशाली में मंच पर सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में पुल को लेकर सवाल उठाने वालों पर करारा जवाब दिया. सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि 34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी के जरिए बिहार को दी गई है.
आरजेडी की फोटो पॉलिटिक्स पर प्रहार
उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश की फोटो नहीं होने पर सवाल पूछने वाले आरजेडी को सम्राट चौधरी ने आड़े हाथों लिया. सीएम ने जवाब देते हुए दो टूक कहा कि पुल पर फोटो नहीं लगा तो क्या हुआ, पूरा ब्रिज ही नीतीशमय है. उन्होंने कहा कि पुल का नाम ही नीतीश सेतु है.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज यहां पर नीतीश सेतु का उद्घाटन हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार जी का फोटो नहीं है. मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह पूरा पुल ही नीतीशमय हो गया, यह नीतीश कुमार के नाम पर ही यह सेतु हो गया.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
'गांधी परिवार ने वैशाली को छला'
सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके उन्होंने राहुल गांधी पर भी जोरदार प्रहार किया. सम्राट चौधरी ने कहा कि वैशाली के लोगों को गांधी परिवार ने कभी दिल्ली नहीं बुलाया और जब SIR हो रहा था उस दौरान राहुल गांधी ने इन्हें दिल्ली बुलाकर कहा कि तुम्हारा नाम काट दिया है. बाद में पता चला कि उनमें से एक का भी नाम नहीं कटा.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज यहाँ पर नीतीश सेतु का उद्घाटन हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री एवं कई मंत्रियों का फोटो लगा था लेकिन लोग चर्चा करते थे कि नीतीश कुमार जी का फोटो नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह पूरा पुल ही नीतीशमय हो गया साथियों, यह नीतीश कुमार के नाम पर हो गया। - माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी #ModijikDilmeinBihar #NitishSetu— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 21, 2026
कांग्रेस की 'अपशब्द पॉलिटिक्स' पर पलटवार
दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द को लेकर भी सम्राट चौधरी ने खूब सुनाया. वहीं हाल में ही पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को पूरा बिहार मन से प्यार करता है.
''विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब बिहार विकसित होगा. इसी संकल्प को गति देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लगभग ₹34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है. बिहार के विकास को नई गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब बिहार विकसित होगा। इसी संकल्प को गति देते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने बिहार को लगभग ₹34 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। बिहार के विकास को नई गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार! - माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 21, 2026
2016 से बनना शुरू हुआ था ब्रिज
बता दें कि पीएम मोदी ने नीतीश सेतु का आज उद्घाटन किया. यह पुल लगभग 20 किमी लंबा है जिसमें 10 किलोमीटर का एप्रोच पथ शामिल है. 67 पायों पर यह पुल विशाल केबल के सहारे खड़ा है. 2012 में इसका प्रपोजल तैयार हुआ लेकिन पुल 2016 से बनना शुरू हुआ. इस पुल के बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार आपस में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी.
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