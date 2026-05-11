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'अपराधी किसी जाति या धर्म का हो, पुलिस को चैलेंज करेगा तो 48 घंटे में जवाब मिलेगा', CM सम्राट चौधरी की खुली छूट

पटना : ''मैंने पुलिस का हाथ खोल दिया है. पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो 48 घंटे के भीतर जवाब दें. सरकार के लिए यह मायने नहीं रखता कि अपराधी किस जाति या धर्म का है. अपराध करने वाला किसी भी हाल में बच नहीं सकता. बिहार में कानून का राज है और इसे बरकरार रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.'' यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का.

'बिहार तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा' : सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है. सरकार राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज सुशासन और कानून का राज है. इसी कारण सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

CM सम्राट चौधरी अपना वक्तव्य रखते हुए (ETV Bharat)

मंदिरी नाला सड़क परियोजना का उद्घाटन : दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी पटना के बहुप्रतीक्षित मंदिरी नाला सड़क परियोजना का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस को चुनौती देगा तो 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा. उन्होंने साफ कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की प्राथमिकता हर हाल में सुशासन कायम रखना है.

'नितिन नबीन और पूरी टीम को धन्यवाद' : उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरी नाला के आसपास का इलाका लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहा था. अब इस सड़क के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह पूरा इलाका तेजी से रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल हब में बदलने जा रहा है. इसके लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पूरी टीम को धन्यवाद दिया.