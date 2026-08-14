दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार, CM सम्राट चौधरी ने 7 सर्कुलर रोड जाकर की मुलाकात
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है. इस दौरान किन मुद्दों पर बात हुई? पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट..
Published : August 14, 2026 at 1:32 PM IST
पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौट आए हैं. वह शुक्रवार को ही पटना आए हैं. राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने दिल्ली गए थे. आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है.
नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी: सात सर्कुलर रोड सरकारी आवास पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई. करीब आधे घंटे तक सीएम जेडीयू अध्यक्ष के आवास में रुके और नीतीश कुमार से बातचीत की. इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे.
बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी से आज शिष्टाचार मुलाकात हुई। pic.twitter.com/n9dc96WPgs— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 14, 2026
किन मुद्दों पर हुई बातचीत?: जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबकि सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार के कामकाज और कई मुद्दों पर चर्चा की है. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी पहली बार गांधी मैदान में झंडोतोलन करेंगे. 15 अगस्त से पहले हुई इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा है कि सीएम गांधी मैदान से कोई बड़ी घोषणा करेंगे.
सीएम ने शेयर की तस्वीर: ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम ने नीतीश कुमार से मिलकर उस पर चर्चा की है. हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से हुई मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है.
नीतीश कुमार संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे. हालांकि उन्होंने सदन में बतौर राज्यसभा सांसद अबतक कोई सवाल नहीं पूछे हैं और न ही किसी विषय पर अपना मंतव्य रखा है. दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने जेडीयू सांसदों की बैठक जरूर ली.
बांकीपुर में एनडीए की हार: उससे पहले पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करारी हार का सामना करना पड़ा था. नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया था लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश जरूर जारी किया था, जबकि बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था. इसके बावजूद जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट प्रशांत किशोर 19 हजार से अधिक मतों से जीतने में कामयाब रहे थे.
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