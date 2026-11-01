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अब घर बैठे होगा काम, नक्शा पास कराने से लेकर ट्रेड लाइसेंस तक.. क्या है बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म UPYOG?

UPYOG Portal लॉन्च करते सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में नगर विकास के क्षेत्र में सरकार ने शहरी नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'संकल्प' सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के अंतर्गत UPYOG पोर्टल का शुभारम्भ किया. इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य आम जनता को घर बैठे नगर निकायों की जरूरी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है.

नक्शा पास कराना आसान