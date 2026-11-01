अब घर बैठे होगा काम, नक्शा पास कराने से लेकर ट्रेड लाइसेंस तक.. क्या है बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म UPYOG?
Bihar launch UPYOG Portal: अब नक्शा बनाने और ट्रेड लाइसेंस लेने में परेशानी नहीं होगी. सीएम ने UPYOG पोर्टल लॉन्च किया है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 1, 2026 at 10:54 AM IST
पटना: बिहार में नगर विकास के क्षेत्र में सरकार ने शहरी नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'संकल्प' सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के अंतर्गत UPYOG पोर्टल का शुभारम्भ किया. इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य आम जनता को घर बैठे नगर निकायों की जरूरी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है.
नक्शा पास कराना आसान
अब बिहार में नया मकान बनाने वाले लोगों को भवन का नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे. इस पोर्टल के जरिए नक्शा स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है. नागरिक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं.
ट्रेड लाइसेंस और जल कनेक्शन
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाने और आम नागरिकों के लिए पानी-सीवरेज का नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पहले चरण में नगर विकास विभाग ने 19 में से 10 प्रमुख मॉड्यूल्स को लाइव कर दिया है. इससे लाइसेंस और नए कनेक्शन के लिए होने वाली लेटलतीफी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.
इन 10 समस्याओं का होगा समाधान
इस पोर्टल के पहले चरण में विज्ञापन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़ा प्रबंधन और नगरपालिका लेखा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की गई हैं. इसके अलावा सामग्री प्रबंधन तथा लोक शिकायत निवारण मॉड्यूल को भी चालू किया गया है. इन सुविधाओं के आने से नगर निकायों में लंबित रहने वाली आम जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सकेगा.
264 शहरी स्थानीय निकायों में बदलाव
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि, बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सूबे के सभी 264 शहरी स्थानीय निकायों में एक साथ लागू कर दिया गया है. इसके लागू होने से छोटे शहरों और कस्बों के नगर परिषदों में भी कामकाज का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. तकनीक के इस प्रभावी इस्तेमाल से नगर निकायों के रोजमर्रा के कार्यों में काफी तेजी आएगी.
"बिहार के शहरी नागरिकों को अब बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी. UPYOG पोर्टल नगर विकास की पूरी कार्यप्रणाली को बदलने का काम करेगा. इसके माध्यम से हर नागरिक को पारदर्शी तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, जिससे बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा और काम समय पर पूरा होगा." -सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
NBCC के साथ हुआ अहम एमओयू
पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ ही बिहार सरकार ने राज्य में आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एनबीसीसी के साथ हाथ मिलाया है. इस समझौते के तहत पटना के टीवी टावर के पास खाली पड़ी 8.5 एकड़ जमीन पर एक शानदार आवासीय परियोजना बनाई जाएगी. इससे पटना वासियों को आधुनिक जीवन शैली की सुविधाएं मिल सकेंगी.
गर्दनीबाग में बनेगा भाईटेक आईटी हब
राज्य के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर देने के लिए गर्दनीबाग में एक अत्याधुनिक टेक पार्क के निर्माण का फैसला हुआ है. इसके लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग और एनबीसीसी के बीच एमओयू संकेत किया गया है. जल संसाधन विभाग के पुराने पड़े निरीक्षण भवनों (आईबी) को भी अब नए टावर के रूप में नया लुक दिया जाएगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के अंतर्गत राज्य के सभी 264 नगर निकायों के लिए विकसित किए गये UPYOG पोर्टल का शुभारम्भ किया। @samrat4bjp #samratChoudhary #CMsamrat https://t.co/8ACtYDm8hD— IPRD Bihar (@IPRDBihar) October 31, 2026
डिप्टी सीएम और मंत्रियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव के गवाह राज्य के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी बने. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद रहे. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने भी इस व्यवस्था को ऐतिहासिक बताया.
डिजिटल माध्यम से जुड़े जनप्रतिनिधि
इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम से बिहार के सभी नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद और नगर आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आम जनता को इस नए पोर्टल के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकें.
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