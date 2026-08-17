बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लांच, 30 दिनों में दूर होंगी छात्रों की शिकायतें
बिहार के छात्र अब अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करा सकता है. इसके लिए पोर्टल भी लॉच हो चुका है. रिपोर्ट- बृजम पांडेय.
Published : August 17, 2026 at 6:42 PM IST
पटना : बिहार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने आज (17 अगस्त) से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लांच कर दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज से विद्यार्थी सहयोग शिविर पोर्टल का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. छात्रों ने इसको लेकर खुशी जताई.
बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लांच : सीएम ने इस मौके पर कहा कि अब विद्यार्थी पोर्टल अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से अपनी शिकायत एवं सुझाव दर्ज करा सकेंगे. प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' आयोजित होगा तथा 25 अगस्त से सभी स्कूलों एवं छात्रावासों में 'विद्यार्थी सहयोग अभियान' शुरू होगा. शिकायतों पर 10 दिनों में कार्रवाई शुरू नहीं होने पर स्वतः नोटिस और अधिकतम 30 दिनों में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
विद्यार्थियों की हर समस्या के लिए "विद्यार्थी सहयोग पोर्टल" का शुभारंभ!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 17, 2026
आज पटना के जे०डी० वीमेंस कॉलेज से विद्यार्थी सहयोग शिविर पोर्टल का शुभारंभ किया। अब विद्यार्थी पोर्टल अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से अपनी शिकायत एवं सुझाव दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक माह के चौथे… pic.twitter.com/JoEQ7hq4MM
''551 स्थानों पर मॉडल स्कूलों, घर से लाइव शिक्षक सपोर्ट, 211 नए डिग्री कॉलेज एवं 342 बीएड कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रम की अनुमति के साथ बिहार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अवसरों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
स्वतंत्रता दिवस पर CM ने की थी घोषणा : मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर सहित कई अधिकारी शामिल हुए. दरअसल, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से इसकी घोषणा की थी. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई, संस्थान और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उनका समयबद्ध समाधान कराना है.
''विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का सरल माध्यम मिला है. विद्यार्थियों के हित में इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हार्दिक आभार. अच्छी बात यह है कि इसमें शिकायतकर्ता का नाम हिडेन रहेगा.''- अर्पिता मिश्रा, छात्रा, जेडी वीमेंस कॉलेज
सरकार की ओर से होगी निगरानी : इस पोर्टल के जरिए राज्यभर के विद्यार्थियों को अपनी परेशानी दर्ज कराने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी. छात्र अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे और संबंधित शिकायत को विभाग या जिम्मेदार संस्थान तक भेजा जाएगा. सरकार की ओर से शिकायत के समाधान की प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी. ऐसे में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल को छात्रों की समस्याओं के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है.
स्कूल से कोचिंग तक शिकायतों पर होगी कार्रवाई : सरकार के मुताबिक, पोर्टल का दायरा केवल सरकारी स्कूलों या कॉलेजों तक सीमित नहीं रहेगा. राज्यभर के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी. छात्रों की समस्याओं को संबंधित स्तर पर भेजकर उसके समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
क्या है इसका लक्ष्य? : इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को किसी संस्थान में पढ़ाई, व्यवस्था या अन्य छात्र सुविधाओं से जुड़ी समस्या होने पर अपनी बात रखने के लिए एक स्पष्ट और आसान माध्यम उपलब्ध हो. इस पोर्टल के लॉन्च होने से विद्यार्थियों और प्रशासन से सीधा संवाद हो सकेगा.
शिकायतों के निपटारे की होगी समय-सीमा : विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शिकायतों के समाधान की समय-सीमा है. सरकार ने प्रत्येक आवेदन पर अधिकतम 30 दिनों के भीतर कार्रवाई और निपटारे का लक्ष्य रखा है. इससे विद्यार्थियों को अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
राज्य सरकार पहले से ही विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग शिविर आयोजित कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया है कि बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा किया गया है. अब छात्र समस्याओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है.
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