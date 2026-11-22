विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन, 32 दिनों तक चलेगा मेला
Sonepur Mela 2026: सीएम सम्राट चौधरी ने विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन किया. 32 दिनों तक मेला चलेगा. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : November 22, 2026 at 8:30 PM IST
वैशाली: विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 का भव्य आगाज हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शाम 7 बजे नखास क्षेत्र स्थित पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर मेले का विधिवत उद्घाटन किया. करीब 21 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है, जब बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन किया है.
22 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा मेला
इस बार सोनपुर मेला 22 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 32 दिनों तक चलेगा. एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में पहचान रखने वाले इस मेले में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं. और मेले का लुफ्त उठाते हैं. मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया गया है. सांस्कृतिक पंडाल में पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र भी खोला गया है. घोड़ा बाजार पहले से ही घोड़ों की हिनहिनाहट से गुलजार हो उठा है. मेले में गीत-संगीत, झूले, डांस, खान-पान, खरीदारी और पशु व्यापार का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.
सोनपुर मेले की धार्मिक पहचान गजेंद्र मोक्ष की पौराणिक कथा से जुड़ी मानी जाती है. ऐसी मान्यता है कि हरिहर क्षेत्र में एक हाथी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था. लंबे संघर्ष के बाद जब हाथी ने खुद को असहाय पाया तो उसने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई. उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और मगरमच्छ से हाथी को मुक्त कराया. इस घटना को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है.
हरिहरनाथ मंदिर से जुड़ी आस्था
हरिहर क्षेत्र सोनपुर की पहचान बाबा हरिहरनाथ मंदिर से भी जुड़ी है. यहां भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना की परंपरा है. मान्यता है कि भगवान राम ने जनकपुर जाने के दौरान इस मंदिर की स्थापना की थी. कार्तिक पूर्णिमा पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. गंगा और गंडक के संगम पर स्नान को पुण्यकारी माना जाता है.
इस दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इसके अलावे मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक भी समारोह में शामिल हुए.
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