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आज से 15 जून तक राजगीर में रहेगा 33 कोटि देवी-देवताओं का वास! 'मलमास मेले' की भव्य शुरुआत

आज से राजगीर मेले का शुभारंभ हो गया है. सीएम सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
मलमास मेले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 1:18 PM IST

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नालंदा: हिंदू सनातन धर्म में आस्था और मोक्ष की नगरी राजगीर में आज से ऐतिहासिक 'मलमास मेले' की शुरुआत हो गई है. 17 मई से 15 जून तक होने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास (अधिक मास) मेले का आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया है. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद थे.

क्या बोले सीएम?: राजगीर मेले का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मलमास मेला सनातन परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है, जिसमें श्रद्धालु पुण्य अर्जित कर जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं. इस पावन अवसर पर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की. यह मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है.

"राजगीर के ब्रह्मकुण्ड परिसर में पवित्र मलमास मेला का उद्घाटन किया तथा विधिवत पूजन एवं महा आरती कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का अवलोकन एवं चल रहे अनेक विकासात्मक योजनाओं का समीक्षा भी किया."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी ने मलमास मेले का उद्घाटन किया (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

गर्म कुंडों में वास करते हैं देवी-देवता: ऐसी मान्यता है, कि इस एक महीने की अवधि में 33 कोटि (करोड़) देवी-देवता अपना धाम छोड़कर राजगीर के गर्म कुंडों में वास करते हैं. मलमास या 'पुरुषोत्तम मास' के राजगीर में लगने का इतिहास सतयुग और देवताओं से जुड़ा है. इसी अधिक मास में ब्रह्मा जी के प्रपौत्र राजा बसु ने राजगीर में एक विशाल 'वाजपेयी यज्ञ' का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया था. भगवान विष्णु को इस 13वें महीने का स्वामी बनाया गया, इसलिए इसे 'पुरुषोत्तम मास' भी कहा जाता है.

क्या है पौराणिक कथा?: तीर्थराज छठ पंडा समिति के सुधीर उपाध्याय बताते हैं, 'जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा न रात में, न घर में न बाहर, न 12 महीनों में से किसी में मरेगा. तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर 13वें महीने यानी 'अधिक मास' (लीप ईयर) का निर्माण किया और गोधूलि बेला में चौखट पर उसका वध किया.'

Rajgir Malmas Fair
राजगीर मलमास मेला (ETV Bharat)

मेले में नहीं दिखते काग: राजगीर मलमास मेले का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि पूरे एक महीने तक मेला क्षेत्र में एक भी कौवा (काग) नजर नहीं आता है. जितेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि राजा बसु द्वारा आयोजित 'वाजपेयी यज्ञ' में गलती से कागभुशुण्डि (काग देवता) को निमंत्रण देना भूल गए थे. इस बात से रुष्ट होकर काग देवता पूरे एक महीने के लिए राजगीर मेला क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं. यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और आज भी मलमास के दौरान राजगीर में कौवे नहीं दिखाई देते हैं.

Rajgir Malmas Fair
मलमास मेला (ETV Bharat)

विदेशों से आते हैं श्रद्धालु: मलमास मेले में देश-विदेश (नेपाल, मॉरीशस आदि) से श्रद्धालु यहां के 22 गर्म जल कुंडों में स्नान करने आते हैं. पंडा समिति के अनुसार, इस एक महीने में आपके कुल देवता और ग्राम देवता भी यहीं वास करते हैं. 22 कुंडों में स्नान करने के बाद श्रद्धालु अंत में 'वैतरणी' नदी में जाते हैं. यहां एक विशेष रस्म निभाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते हैं. वैतरणी के तट पर 'साक्षी गोपाल' (भगवान विष्णु) विराजमान हैं. गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने वालों के पुण्य कर्मों के वे 'साक्षी' बनते हैं और माना जाता है कि इससे जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) का मार्ग प्रशस्त होता है.

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